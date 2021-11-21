هل تستخدمين أحمر شفاه منتهي الصلاحية؟.. احذري لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نادرًا ما تتحقق الفتيات من تاريخ انتهاء صلاحية أحمر الشفاه ليستمروا في استخدامه، دون دراية بالأضرار التي قد يسببها، لكن حان الوقت للتوقف عن ذلك لأن استخدام أحمر الشفاه منتهي الصلاحية يمكن أن يسبب الإصابة بالأمراض، وفقًا لموقع timesofindia.

تمامًا مثل جميع منتجات الماكياج الأخرى، يتمتع أحمر الشفاه أيضًا بفترة صلاحية، ولكن إذا كنتِ تخططين لاستخدام أحمر الشفاه الذي اشتريته منذ سنوات، فإليك سبب حاجتك للتوقف.

يدوم أحمر شفاه العلامة التجارية الجيدة حوالي 12-18 شهرًا، وهناك طرق بسيطة لمعرفة ما إذا كان أحمر الشفاه ليس جيدًا للاستخدام، منها:

- أبسط شيء يمكنك القيام به هو التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية.

- ملاحظة الرائحة، قد تكون رائحتها غريبة إذا كانت قديمة جدًا.

- التحقق مما إذا كانت تتسرب من الرطوبة وتنزلق بسهولة على الشفاه أم لا.

أما إذا لم تلاحظي ذلك واستخدمت أحمر شفاه قديمًا، فهذا ما يمكن أن يحدث:

-حكة في وحول منطقة الفم

قد يحتوي أحمر الشفاه منتهية الصلاحية على مهيجات وبكتيريا، مما قد يؤدي إلى الحكة في الفم وحوله، فيحتوي أحمر الشفاه على اللانولين، الذي له تركيبة معقدة ويمكن أن يسبب الحساسية بسهولة مثل الجفاف والحكة والألم.

-الفشل الكلوي وفقر الدم وتلف الدماغ

يحتوي اللانونين الموجود في أحمر الشفاه منتهي الصلاحية على امتصاص قوي، يمكنه امتصاص الغبار والبكتيريا والفيروسات والمعادن الثقيلة من الهواء والتي يمكن أن تمتصها الشفاه.

عندما تأكلين وتشربين مع وضع أحمر الشفاه، فإنها تدخل الجسم ويمكن أن تجعلك مريضًا.

ويحتوي أحمر الشفاه أيضًا على كمية عالية من الرصاص والكادميوم، يمكن أن يؤدي إلى التسمم بالرصاص ويسبب الفشل الكلوي وفقر الدم وتلف الدماغ والاعتلال العصبي الدماغي.

-ورم الثدي

المواد الحافظة والمواد الضارة بما في ذلك BHA في أحمر الشفاه هي شبه مسببات للسرطان، فعندما يتم وضع أحمر الشفاه منتهي الصلاحية يمكن أن يؤدي إلى ورم في الثدي.