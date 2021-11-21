الامارات | رُزم أموال تسقط من مركبة في كاليفورنيا

شكرا لقرائتكم خبر عن رُزم أموال تسقط من مركبة في كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت رزم أموال نقدية من مركبة لنقل المال على طريق سريع في كاليفورنيا، أول من أمس، ما دفع سائقين إلى التهافت للإفادة من هذه الفرصة غير المتوقعة، غير أن فرحة السائقين لم تعمّر طويلاً، إذ وصلت الشرطة سريعاً إلى المكان لإعادة الوضع إلى طبيعته، وأوقفت شخصين أظهرا طمعاً كبيراً في هذه الحادثة. وقال السيرجنت كورتيس مارتن، من شرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا، خلال مؤتمر صحافي: «ثمة فيديوهات كثيرة تظهر أناساً يسرقون المال على الطريق السريع من خلال جمعه من الأرض». وأكد أن الأموال التي وقعت من المركبة تبلغ قيمتها آلاف الدولارات وتعود إلى مصرف، ويجب تسليمها إلى مركز للشرطة. وقد وقعت الحادثة بعدما فتح باب المركبة المصفحة عرضاً بصورة غير متوقعة قرب سان دييغو، في منطقة غير بعيدة عن الحدود مع المكسيك.

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