استشاري تغذية توضح حقيقة «دايت الكرنب».. هو المحشي بيخسس؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

أثار منشور تداوله رواد «فيس بوك» بشأن محشي الكرنب، جدلا بين المتابعين، حيث زعم صاحب المنشور، وهو عمرو حلمي، خبير طهي، بأن «المحشي» لا يزيد الوزن، وهو ما أثار الجدل بين المتابعين، بسبب شهرة «المحشي» ومسؤوليته عن زيادة الوزن.

وكان عمرو حلمي، خبير طهي، قد قال في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أثبتت الدراسات العلمية أن شوربة الكرنب بتخسس، فبالتالي محشي الكرنب بيخسس»، ما أحدث موجة من التفاعل بين رواد موقع التواصل الاجتماعي ليرددوا «هنعمل دايت محشي كرنب».

استشاري تغذية: فرق كبير بين محشي الكرنب وشوربة الكرنب

الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري تغذية علاجية وسمنة، تقول لـ«هن»، ردا على المنشور، إن هناك فارق كبير جدًا بين شوربة الكرنب، التي تحتوي على «بصل أخضر، طماطم، كرنب، جزر، وفلفل حراق»، موضحًة أن الشوربة لها بروتوكول محدد، اخترعه الأجانب، حيث تُستخدم عندما يشعر الإنسان بالجوع، مع تقليل النشويات كوسيلة فعالة لفقدان الوزن، ولها العديد من الفوائد، وهي:

- تحسن عمل الغدة الدرقية، وبالتالي ترفع معدل الحرق.

- تحتوي على كمية كبيرة من الألياف، فتعطي الإحساس بالشبع لفترة طويلة.

ولفتت استشاري التغذية، إلى أنه يجب تقليل تناول النشويات مثل الخبز، والمكرونات، وهو ما يساعد على خسارة الوزن بشكل ملحوظ، لأنها ذات مكونات تحتوي على سعرات حرارية قليلة جدًا، فضلًا عن مذاقها الشهي التي تزيد من الرغبة في تناولها.

وأضافت: أما عن محشي الكرنب، فليس له علاقة بفقدان الوزن، لما يحتويه من مكونات نشوية، ذات سعرات حرارية عالية لوجود الأرز بداخلها.

ليندا: كلوا محشي بس بكميات محدودة

أما بالنسبة لمن يرغبون في تناول المحشي وضمه للنظام الغذائي تقول الطبيبة: «متحرموش نفسكم، ولكن الأكل بكميات قليلة»، وذلك بالنسبة لجميع أنواع النشويات، ناصحة بعدم تناولها بشكل كبير، لأن ذلك يحدث خللا في النظام الغذائي، ما يؤدي لزيادة الوزن وعدم الوصول للهدف المطلوب.