هل توجد جلطة دموية في الرئتين؟.. احذر هذه العلامة في التنفس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تعتبر جلطة الرئة من الحالات الطبية الخطيرة لحياة الإنسان، حيث إنها تعيق تدفق الدم إلى الرئتين، وبالتالي تقود إلى الموت.

والجلطات الدموية التي لا تذوب بشكل طبيعي يمكن أن تكون قاتلة لأنها يمكن أن تعرقل الدورة الدموية بشكل سلس، عندما يستقر في الرئتين - وهي حالة يمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب، بحسب موقع timesnownews.

-أعراض تجلط الدم في الجسم

في الحالات القصوى، يمكن إلقاء اللوم على جلطات الدم في السكتة الدماغية والنوبات القلبية، يمكن أن تتشكل كتل الدم الشبيهة بالهلام أحيانًا في وريد عميق - غالبًا في الساق - أو يمكن أن تستقر في شريان بالرئتين.

ووفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، يمكن أن تشمل الأعراض ألم غير مبرر في عضلات الساق العميقة، وتورم في الساقين، ومع ذلك، عندما تنتقل الجلطة الدموية إلى الرئتين، يمكن أن تظهر أعراضها في أنماط التنفس.

عندما يحدث هذا، فمن المحتمل أن يشعر المرء بضيق في التنفس، كما يمكن أن يتطور فجأة أو يزداد سوءًا بمرور الوقت، أو في بعض الحالات ألم في الصدر وأعلى الظهر يمكن أن يشتد أثناء التنفس، ومن الأعراض الأخرى للانسداد الرئوي الشعور بالدوخة أو السعال دم.

-عوامل الخطر لتطور جلطات الدم

تتضمن بعض عوامل الخطر لتطور جلطات الدم ما يلي:

-زيادة الوزن

-استخدام حبوب منع الحمل الهرمونية المركبة

-الحمل

-الولادة

-التهاب المفصل الروماتويدي

-مرض كرون

-أن يكون عمرك أكثر من 60 سنة

-هل يمكن منع تجلط الدم؟

يمكن أن تحدث بعض جلطات الدم بغض النظر عن عامل العمر، ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يندرجون تحت مجموعة المخاطر، هناك بعض الأشياء التي يجب القيام بها للتخفيف من احتمالية الإصابة بجلطة دموية.

-حاول ألا تضع ساقيك فوق بعضها عند الجلوس لفترة طويلة لأن ذلك يعيق تدفق الدم

-قم بتمرين الجزء السفلي من الساقين إذا كنت لا تستطيع المشي

-تجنب الجلوس في نفس المكان لفترة طويلة

-الإقلاع عن التدخين

-اشرب الكثير من الماء لمنع الجفاف

-فقدان الوزن

-ارفع وخفض كعبيك أثناء إراحة أصابع القدم على الأرض