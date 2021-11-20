الفرصة الأخيرة لـ البلاك فرايدي.. استغل الخصومات واشتري هذه الأشياء الخمسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يتبقى أيام قليلة على انتهاء موسم "البلاك فرايدي" الذي بدأ هذا العام بداية من شهر نوفمبر، بدلًا من الجمعة الأخيرة من الشهر فقط، ويختلف الأسبوع الأخير عن الفترة الماضية نظرًا لتسابق المتاجر على أعلى أرقام التخفيضات بقد يتخطى بعضها 70% .

ويحرص البعض على انتهاز فرصة تلك التخفيضات الكبيرة لشراء احتياجاتهم، وما يرغبون في شرائه خلال هذا اليوم، وفي هذا الإطار نستعرض قائمة بالأشياء التي يمكن استغلال الخصومات لاقتنائها .

-جاكيت للشتاء:

يتزامن البلاك فرايدي مع دخول فصل الشتاء وليالي البرد القارس، لذا من الممكن استغلال الفرصة لشراء جاكيت جديد إذ أن عادة ما تكون أسعار الجواكيت عالية طوال أيام الشتاء نظرًا لكون قطعة أساسية، فمن الممكن شراء جاكيت أنيق ومن ماركات معروفة بسعر مخفض.

-ملابس "فورمال":

تكون التخفيضات فرصة لاقتناء قطع ملابس مميزة كـ"البليزارات" والبدل، والتي قد يحتاجها البعض لحضور المقابلات الرسمية والمناسبات المختلفة، ويعد البلاك فرايدي فرصة لشراء أكثر من قطعة مختلفة للتنوع.

-البرفانات ومستحضرات التجميل:

يمكن تحديد قائمة بأهم مستحضرات التجميل التي قد يكون هناك حاجة لها على مدار العام، واقتنائها بأسعار رخيصة أثناء فترة الخصم وقبل انتهائه.

-تجهيزات المقبلين على الزواج:

قد يجد المقبلون على الزواج من عروض البلاك فرايدي فرصة لشراء احتياجات الجهاز من ملابس ومفروشات وأجهزة كهربائية بتخفيضات كبيرة وبأقل من أسعارها بالأوقات العادية.

-الحقائب والأحذية:

من الممكن استغلال فترة الخصومات باقتناء أحذية وحقائب أنيقة وفخمة بأسعار مميزة، لتنسيقها مع الملابس بألوانها المختلفة، فاحرص على شراء ما تحتاجه من الحقائب والأحذية.