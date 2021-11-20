5 هدايا للعناية الشخصية قدميها لوالدك.. «عشان البنت حبيبة أبوها»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الآباء هم الأبطال الحقيقيون المجهولون في حياتنا، فهم من يعتنون بالأسرة ويضحون باحتياجاتهم لتلبية مطالب زوجاتهم وأبنائهم، ويقضون حياتهم بأكملها في الاعتناء بهم، الأمر الذي قد يشغلهم عن الاعتناء بأنفسهم، لتبقى مهمة العناية بالأب ملقاة على عاتق الأبناء، لاسيما الفتيات، وهو ما أشار إليه موقع «bokdsky»، بضرور تقديم هدية بسيطة للأب، عبارة عن أحد أدوات العناية بمظهره وشكله، إذ لها تأثير كبير عليه وعلى حالته النفسية.

ولأن «البنت حبيبة أبوها»، يقدم لكِ «هن» أفضل 5 هدايا مناسبة، يمكنك تقديمها لوالدك، تساعده في الاعتناء بنفسه ومظهره بشكل مميز.

1- أدوات الحلاقة الأساسية

- قد لا يحصل الآباء على الوقت الكافي لزيارة صالونات الحلاقة، فعادة ما يقوم معظم الآباء بالحلاقة والعناية الشخصية بأنفسهم في المنزل، لذا فمن الممكن أن تكون مجموعة الحلاقة هي الهدية الأكثر فائدة التي يحتاجها والدك في أي يوم، التي تتكون عادًة من ماكينة حلاقة آمنة وفرشاة حلاقة ووعاء رغوة وحقيبة صغيرة.

2- مجموعة العناية باللحية

هل والدك من محبي اللحية؟ إذا كان الجواب نعم، فإن مجموعة العناية الجيدة باللحية، هديةً، من الاختيارات المناسبة، التي يمكن أن تتكون من زيت اللحية وشامبو اللحية ومصل وبلسم وكريم اللحية وفرشاة، حيث تعمل هذه المنتجات بشكل رائع مع أي نوع من أنواع اللحى الطويلة أو القصيرة أو السميكة أو الرفيعة.

3- مجموعة العناية بالبشرة

مجموعات العناية بالبشرة، هي هدية مثالية للآباء، فإذا كان والدكِ، هو الذي يعمل طوال الوقت ولا يهتم بنفسه، أضيفي بعض منتجات العناية بالبشرة الجيدة إلى روتينه اليومي، وفقًا لاحتياجاته، كأقنعة الوجه والكريمات المضادة للشيخوخة وجل حب الشباب.

4- مجموعة العناية بالشعر

يمكن أن تكون مجموعة العناية بالشعر هي الأنسب لوالدك، كاختيار الشامبو والبلسم ذو العلامات التجارية المناسبة له، مع الجل وسيروم جيد للشعر لمساعدته على تصفيف شعره بشكل أفضل وأسرع.

5- أدوات تصفيف الشعر

تساعد منتجات العناية بالشعر، مثل الشامبو والبلسم والقناع، بالتأكيد في العناية المناسبة بشعره، لكن أدوات تصفيف الشعر ستنقذه بشكل أسرع، مثل مجفف الشعر أو مكواة فرد الشعر.