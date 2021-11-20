الامارات | تعطيل الدراسة في القاهرة والجيزة وبعض المحافظات المصرية

شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل الدراسة في القاهرة والجيزة وبعض المحافظات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تعطيل الدراسة غدا، الأحد، لسوء الأحوال الجوية، حفاظاً على سلامة الطلاب وتحسباً لزيادة سقوط الأمطار، كما قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تعطيل الدراسة بالمحافظة غداً وأعلن الدفع بأجهزة المحافظة في الشوارع لشفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية.

وأصدرت محافظات مصرية أخرى قرارات بتعطيل الدراسة في جميع المدارس ومنها محافظات كفر الشيخ والإسكندرية ومطروح والقليوبية والبحيرة والمنوفية.

وشهدت مصر، اليوم السبت، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال مصر حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن اليوم السبت، شهد أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار متوسطة ورعدية على مناطق متفرقة من الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والعريش، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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