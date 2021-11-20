طريقة عمل البفتيك المقلي.. حضريه في خطوات بسيطة «زي المطاعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«البفتيك المقلي»، من أكثر الأكلات المرغوبة في العالم، وأكثر الوجبات انتشارًا، نظرًا لأنه طبق سريع التجهيز، ومغذي ومفيدة لدعم صحة الانسان، إذ يكثر عمله في المطاعم والمنازل، وتبحث السيدات وربات البيوت عن الطرق المختلفة في إعداده لأسرهن، حيث يمكن إعداده مشويًا أو مقليًا.

«هن» ترصد، من خلال هذا التقرير، طريقة بسيطة ومبتكرة، لعمل البفتيك المقلي، وفقًا لوصفة خبيرة الطبخ، الشيف نجلاء الشرشابي، عبر برنامجها «على قد الإيد»، الذي يتم إذاعته على شاشة «CBC» سفرة، وفقًا للخطوات التالية:

مقادير تحضير البفتيك المقلي

- لحمة شرائح بفتيك.

- دقيق

- بيض

- بصل مبشور

- بهارات

- زيت

- فلفل أسود

- بقسماط

- ملح

طريقة تحضير البفتيك المقلي

- يتم دق جميع شرائح اللحمة بطريقة السحب، ثم تبطيطها.

- وضع اللحمة في البصل، الملح، الفلفل الأسود، والبهارات.

- بل الدقيق، البيض، والبقسماط بالملح والفلفل الأسود.

- تقليب اللحمة في الدقيق ثم في البيض ثم البقسماط على التوالي.

- وضع اللحمة في الفريزر لتتماسك بالخليط.- تحضير مقلاه على النار.

- حضري البفتيك ثم اقليه في الزيت.

طريقة أخرى لـ عمل البوفتيك المقلي

وهناك طريقة عمل أخرى لـ البوفتيك المقلي، وفقًا لخبيرة الطبخ أميرة شنب، عبر برنامج «أميرة في المطبخ» المذاع عبر فضائية «CBC» سفرة.

مقادير تحضير البفتيك مقلي:

- كيلو لحم بفتيك

- ماء بصل

- بودرة بصل

- ثوم بودرة

- عصير ليمون

- ملح

- فلفل

- بابريكا

- زعتر مجففق

- جوزة الطيب

- بيض

- دقيق

- بقسماط

- بهارات لحم

طريقة عمل البفتيك المقلي

- يتم خلط ماء البصل والبابريكا وبهارات اللحم وثوم وبصل بودرة، وزعتر مجفف وقرفة وجوزة الطيب وعصير ليمون وملح وفلفل لعمل التتبيلة.

- يتم وضع اللحم في التتبيلة ليتبل جيدًا.

- تنقل شرائح البفتيك في الدقيق، ثم في التتبيلة مرة أخرى ثم القسماط.

- يُقلى في زيت متوسط التسخين.