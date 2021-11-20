طريقة عمل الكاكاو «لايت وبالكريمة والمارشميللو».. مشروب الشتاء

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكاكاو، مشروب الشتاء الغني بالسكريات ذو الطعم اللذيذ، ويفضله العديد من الأشخاص وخاصة الأطفال، لذا تحرص العديد من الأمهات على تحضيره، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة الشعور بالبرودة.

وإليكِ طريقة عمل الكاكاو بخطوات الشيف غادة جميل.

مقادير الكاكاو بالمارشميللو

- ملعقة كاكاو

- حليب

- مارشميللو أبيض

- ملعقة كبيرة زبدة

طريقة عمل الكاكاو بالمارشميللو

- ضعي الحليب على النار، حتى يغلي، ثم ضعي فيه السكر والكاكاو، وقلبيه جيدًا.

- على حمام بخار، أذيبي الشكولاتة والزبدة ثم أضيفيهم للخليط السابق الموجود على النار.

- قلبي جميع المكونات السابقة جيدًا حتى تغلي تمامًا، ثم قدميها في أكواب التقديم.

- زيني الكاكاو بالمارشميللو الأبيض على الوجه، وقدميه ساخنًا.

الكاكاو بالكريمة على طريقة الشيف زينب مصطفى

مقادير الكاكاو بالكريمة

- 2 كوب لبن

- 2 ملعقة كبيرة عسل نحل

- 2 ملعقة كبيرة كاكاو

- 2 عود قرفة

- قليل من المستكة

- ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون

- كريم شانتي

- قرفة بودرة

- صوص شكولاتة

- آيس كريم فانيليا

طريقة عمل الكاكاو بالكريمة

- اخلطي اللبن مع المستكة والحبهان والعسل والقرفة والكاكاو، على النار في البداية.

- ضيفي عود القرفة للخليط السابق.

- في كأس التقديم، ضعي الآيس كريم مع صوص الشوكولاتة.

- ضيفي خليط الكاكاو، للكأس السابق.

- زيني الوجه بالكريم شانتي ورشة قرفة ناعمة وكاكاو.

الكاكاو اللايت

يمكنك تقديم الكاكاو بطريقة لايت للحفاظ على النظام الالغذائي الخاص بك

مقادير الكاكاو اللايت

بودرة كاكاو

حليب خالي الدسم

سكر دايت

نشا

رشة قرفة

فانيليا

طريقة عمل الكاكاو اللايت

في البداية، اخلطي الكاكاو، مع الحليب البارد والنشا، وقلبي المكونات جيدًا.

ضعي الخليط السابق على النار، واتركيه حتى يغلي.

ضيفي له القرفة والفانيليا.

ارفعي الخليط من على النار، وحليه بالسكر، وقدميه ساخنًا.