طريقة عمل حمص الشام زي المحلات.. في خطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة، يلجأ الكثير من الأشخاص لتناول أكواب حمص الشام، للشعور بالدفء والحصول على سعرات حرارية عالية، لذلك نقدم خلال السطور التالية، طريقة عمل حمص الشام زي المحلات، حسب الشيف شربيني ببرنامجه «الشيف»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل حمص الشام زي المحلات

- مقادير عمل حمص الشام

حمص

ماء

بصل

طماطم

ثوم

كمون

ملح

شطة

ملح ليمون

عصير ليمون

طماطم بيوريه

فلفل

- طريقة تحضير حمص الشام

أنقعي الحمص لمدة 24 ساعة فى الماء

ارفعى الحمص على النار في ماء مع بصل و طماطم مفرومة و طماطم بيوريه و ملح وفلفل و كمون و ثوم

اتركىه على النار لمدة ساعة على الاقل ثم ضيفى ملح الليمون و عصير الليمون عليه

ضيفى الشطة واتركيه حتى يغلى ثم يرفع و يقدم فى كبايات بالهنا

طريقة عمل سجق إسكندراني بحمص الشام

- مقادير عمل سجق إسكندراني بحمص الشام

سجق إسكندراني

حمص الشام

زيت

فلفل ألوان مشوي

ساور كريم

زبادي

كزبرة خضراء

- طريقة تحضير سجق إسكندرانى بحمص الشام

قطعي السجق الإسكندرانى وشوحيه فى الزيت على النار

قطعي الفلفل الرومى الألوان المقشر وأضيفيه

أضيفي حمص الشام المسلوق

إخلطي الزبادى مع الساور كريم وضيفيهما على الوجه

أضيفي الكزبرة الخضراء على الوجه

طريقة عمل حمص الشام بالباربكيو صوص

- مقادير عمل حمص الشام بالباربكيو صوص

حمص شام

كمون حب

بصلة

باربكيو صوص

ربع كوب سمنة كرات

كمون ناعم

فلفل رومى أخضر

ملح

فلفل أسود

- طريقة تحضير حمص الشام بالباربكيو صوص

إسلقى الحمص مع بصلة وكمون حب وأزيلى الريم وأهرسيه مع الماء

أضيفى الملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون وعصير الليمون

قطعى الفلفل الأخضر الرومى والكرات وأضيفيهما

أضيفى الكمون الناعم