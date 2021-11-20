طريقة إعداد مكرونة الفريدو «زي المطاعم».. خطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

للمكرونة عشاقها الذين يهوون تناولها بمختلف طرق إعدادها، ومن بينها وأشهرها «الفريدو»، التي تتميز بمذاقها الخاص والشهي، ويتم تقديمها بصورة كبيرة داخل المطاعم المختلفة، لذلك نقدم طريقة تحضيرها داخل المنزل، حسب الشيف أميرة شنب، ببرنامجها «أميرة في المطبخ»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل مكرونة الفريدو

- مقادير عمل مكرونة الفريدو

- مكرونة فيتوتشيني مسلوقة

- 6 ملعقة كبيرة زبدة

- 1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

- 2 ملعقة كبيرة دقيق

- واحد ونصف كوب كريمة

- واحد ونصف كوب لبن

- 1 كوب بارميزان مبشورة

- 1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم

- رشة ملح

طريقة تحضير مكرونة الفريدو

- يُشوح الثوم في الزبدة والبقدونس، ويُتبل بملح وفلفل وبودرة ثوم، ثم يُضاف الدقيق ثم الكريمة واللبن، ثم المكرونة وتخلط بالصوص.

- تغرف في طبق التقديم وترش بالبقدونس وبارميزان على الوجه.

طريقة عمل مكرونة بالبسطرمة

المقادير:

- زيت زيتون

- بصل

- فلفل حار

- بسطرمة

- طماطم

- مكرونة

- جبن مبشور

- لبن

- ملح

- فلفل

طريقة التحضير:

- اسلقي المكرونة في ماء وملح

- في طاسة ضعي زيت الزيتون والبصل والثوم واضيفي قطع البسكرمة

- قطعي الطماطم شرائح وكذلك الفلفل الحار واضيفيها

- ثم أضيفي المكرونة المسلوقة

- ضعي قليل من الزعتر وقليل من اللبن والجبن المبشور

- قدميها ساخنة

طريقة عمل مكرونة بالكريمة

المقادير:

- مكرونة

- كريمة

- دجاج مكعبات

- بصل شرائح

- زبدة

- بروكلي

- كوسا

- جزر

- فلفل ألوان

- ملح

- فلفل

- جبنة موتزريلا

طريقة التحضير:

- اسلقي المكرونة في ماء وملح

- ضعي زيت في طاسة مع بصل وثوم مفروم وقلبيه جيدا حتى يحمر ثم اضيفي مكعبات صدور الدجاج والخضروات بعد تقطعيها مكعبات.

- أضيفي إليها الملح والفلفل ثم المكرونة المسلوقة.

- استمري في تقليبها ثم ضعيها في طاجن فرن مع كريمة لباني وجبنة موتزريلا وادخليها فرن ساخن ثم قدميها.