الامارات | علامة في العين تحذرك من الإصابة بمرض السكري

شكرا لقرائتكم خبر عن علامة في العين تحذرك من الإصابة بمرض السكري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مرض السكري لا يرتبط بأعراض سريرية محددة، مما يجعل من الصعب اكتشافه في المراحل المبكرة، ولكن هناك بعص العلامات التي قد تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، ومنها ما قد يظهر في العين والنظر.

ووفقاً لصحيفة "إكسبريس" البريطانية فإن هناك أعراض تحذر من الإصابة بالسكري ومنها التحسن غير العادي والمفاجئ للبصر، حيث يمكن أن يكون ذلك أحد العلامات غير العادية لارتفاع نسبة السكر في الدم.

وتوضح مؤسسة البصر والسمع في جنوب كاليفورنيا أن التحسن المفاجئ في البصر يمكن أن يكون مرتبطاً بالسائل داخل العين، حيث أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يسبب تغيرات مفاجئة في مستويات السوائل في جميع أنحاء الجسم، والعيون ليست استثناءً، وتساعد هذه السوائل عينك في الحفاظ على شكلها، وأي تغييرات في مستويات السوائل هذه يمكن أن تؤثر على بصرك، بما يجعله أفضل أو أسوأ.

كلما تركت مستويات السكر الطويلة دون ترويض ، زادت المخاطر التي تشكلها على صحة الفرد، وفي أسوأ السيناريوهات يمكن أن تتضرر الأعصاب في الأطراف لدرجة تتطلب البتر، وتشمل المضاعفات المحتملة الأخرى السكتة الدماغية والنوبات القلبية، لذا فإن إدارة مستويات السكر في الدم بكفاءة أمر بالغ الأهمية.

وتعتبر السيطرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم هي الدعامة الأساسية لإدارة مرض السكري وتجنب مضاعفاته، ويتم ذلك بشكل أساسي من خلال النظام الغذائي الصحي وممارسة التمارين الرياضية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news