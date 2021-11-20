غير شوربة العدس.. 7 أكلات تساعد على التدفئة في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - تعتبر شوربة العدس من الأطعمة التي يُفضل تناولها في فصل الشتاء لاحتوائها على كثير من الفيتامينات والفوائد الصحية، إضافة إلى أنها تمد الجسم بالطاقة والدفء، خاصة في فصل الشتاء إذ تعتبر الخيار الأول لربات البيوت لتكون وجبة غذائية متكاملة، ولكن هل تجدين وصفات أخرى تمد الجسم بالطاقة والدفء؟

وفيما يلي، بعض المأكولات التي من الممكن أن تكون خيارا آخر بدلاً من العدس، بحسب ما جاء في موقع health line الأمريكي.

1- الفلفل الحار:

الفلفل الحار الساخن يحتوي على مركبات تعمل على تدفئة الجسم، كما أنه يسكن الآلام في حالة إصابتك بنزلات البرد والأنفلونزا، يمكنك وضعه في إعداد وصفاتك الخاصة.

2- البصل:

يستخدم البصل في الطب الصيني التقليدي، كمنشط فعال لمد الجسم بالطاقة، للمساعدة في زيادة التعرق ومعالجة الأمراض الناتجة عن الطقس البارد، كما أنه يعتبر مضاد حيوي فعال للجسم.

3- الشاي بالزنجبيل:

في ليل الشتاء يمكنك تناول كوب من الشاي بالزنجبيل الطازج، إذ يحتوي الزنجبيل على خصائص حرارية في تركيبته تبقيك دافئًا، كما أنه يعزز عملية التمثيل الغذائي، وتعمل على تدفق الدم لأجهزة الجسم.

4- الكركم:

يعتبر الكركم من أنواع التوابل التي تستخدم في الطب الصيني التقليدي، للوقاية والشفاء من أمراض نزلات البرد وغيرها بفضل تواجد مواد المضادة للأكسدة في تركيباته وامتصاصه للرطوبة الزائدة في الجسم، ويمكنك إعداد كثير من الوصفات بتلك النوع من التوابل.

5- السحلب:

يعد السحلب من الوجبات الغذائية الغنية بالكالسيوم والفسفور، إضافة إلى فيتامين ب12 وفيتامين د، إذ يعتبر وجبة متكاملة للصغار والكبار، كما أن السحلب المكون من الحليب والسكر والنشا يمد الجسم بقيم غذائية كاملة، حيث يمنح الشعور بالشبع، ويساعد على زيادة معدل حرق الدهون، ما يشعر الجسم بحرارة أعلى، حيث يعطى الجسم طاقة تدوم لساعات طويلة، فضلاً عن احتوائه على عناصر عديدة كالبروتين.

6- حمص الشام:

غير الفوائد الصحية العديدة المتواجدة في الحمص، إلا أن مشروب حمص الشام يعتبر من التسالي التي يتناولها الأسر المصرية في ليل الشتاء البارد، فهو يحتوي على عديد من الفوائد الصحية، إذ يمد الجسم بالبروتين والطاقة ويعمل على انخفاض مستوى السكر في الدم.

7- البطاطا:

تعطي للجسم سعرات حرارية قوية وتكسبه الحرارة اللازمة للتدفئة، علاوة على احتوائها على فيتامين أ الذي يتوافر بكثرة داخل البطاطا والذي يساعد على إمداد الجسم بالطاقة الحرارية المميزة، ومن المتعارف عليه أن البطاطا من النشويات وبشكل عام أيضا تدفئ الجسم وتزيد من الطاقة في الجسم، ولكن الانتباه لعدم تناولها كميات كبيرة منها حتى لا يزيد وزنك.