إطلالات اليوم: رنا رئيس تخطف الأنظار.. و نوال الزغبي جذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

نوال الزغبي:

أطلت المطربة نوال الزغبي ببلوفر باللون الكافيه مع بنطلون وحذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

نسرين طافش:

ارتدت الفنانة نسرين طافش بلوفر باللونين البينك والأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

ناهد السباعي:

ظهرت الفنانة ناهد السباعي بفستان طويل باللون الأحمر، بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واختارت تصفيفا الشعر ذيل الحصان.

رنا رئيس:

تألقت الفنانة رنا رئيس بفستان طويل باللون الأحمر بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

مي عمر:

كما ارتدت الفنانة مي عمر بلوزة باللون الأسود مزودة بأكمام طويلة مع بنطلون جلد بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.