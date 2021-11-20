أرخص أسعار الدفايات الكهربائية في البلاك فرايدي.. تبدأ من 99 جنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تتنافس دائما المواقع الإلكترونية في البلاك فرايدي، لتقديم تخفيضات كبيرة على أسعار المنتجات لزيادة نسبة الشراء.

ويقدم "الخليج 365" في السطور التالية أرخص أسعار الدفايات الكهربائية في البلاك فرايدي، نستعرضها لكم في الصفحات التالية.

أسعار الدفايات الكهربائية في البلاك فرايدي في أمازون:

دفاية مروحة كهربائية من ميدياتك MT-001 – ابيض، سعرها 287 بدلا من 299 جنيها.

كومتيل دفاية كهربائية 4 انابيب ، 2200 واط، KS2760، سعرها 246 بدلا من 269 جنيها.

أسعار الدفايات الكهربائية في البلاك فرايدي في بي تك:

دفاية هالوجين ناتشيورال سكاي، 3 شمعات - رمادي، سعرها 295 بدلا من 350 جنيها.

دفاية هالوجين ناتشيورال سكاي، 3 شمعات، رمادي - AS-12 - سعرها 370 بدلا من 390 جنيها.

أسعار الدفايات الكهربائية في البلاك فرايدي في جوميا:

Grouhy دفاية 2 شمعة كهرباء 800 وات، سعرها 99 بدلا من 149 جنيها.

دفايات ديلونجي - 2200 واط – ابيض، سعرها 499 بدلا من 835 جنيها.