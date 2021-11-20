منها الابتعاد عن أعمدة الكهرباء.. 7نصائح للسير في الشارع بأمان أثناء سقوط الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تشهد البلاد موجة من التقلبات الجوية، تشمل سقوط أمطار على العديد من المحافظات، وانخفاضا ملحوظًا في درجات الحرارة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية بتعرض عدد من المحافظات هذه الموجة خلال اليومين القادمين ومن بينها الدقهلية والإسكندرية وكفرالشيخ ومطروح ودمياط والبحيرة وشمال سيناء.

وخلال هذا الفترة يضطر البعض التواجد في الشارع سواء للذهاب إلى العمل أو المدارس والجامعات، لذا لا بد من اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات للوقاية من الإصابة بأي مشكلة صحية ناتجة عن انخفاض درجات الحرارة، والتعرض للأمطار، وهو ما نستعرضه فيما يلي وفقًا لموقع maxmeyerslaw.

-استخدام مظلة

تعتبر المظلة مفيدة أثناء المشي تحت المطر، فهي لن تساعد بشكل طبيعي على إبقائك جافًا فحسب، بل ستحافظ أيضًا على الماء بعيدًا عن عينيك، تجنبًا لإضعافه قدرتك على الرؤية، وخطر وقوع حادث، كما يؤدي حمل المظلة أيضًا إلى تحسين الرؤية مما يساعد سائقي المركبات المحيطة على رؤيتك.

-ارتداء الألوان الزاهية

جاكيت واق من المطر بألوان زاهية سوف يخدمك جيدًا عند المشي تحت المطر، سيبقيك هذا جافًا ويساعد في قدرة سائقي السيارات الآخرين على رؤيتك، فكلما كان اللون أكثر إشراقًا، كان ذلك أفضل، عند هطول الأمطار، تتأثر الرؤية بشكل كبير، خاصة للسائقين المسنين، ولكن الألوان الجريئة تبرز وتساعدك على تجنب وقوع حادث للمشاة.

-اختر أحذية غير قابلة للانزلاق

يمكن أن تساعدك الأحذية غير القابلة للانزلاق ويفضل أن تكون مقاومة للماء لراحتك، على عبور الشوارع بأمان.

عندما تكون الشوارع والأرصفة مبتلة، فقد تكون حوادث الانزلاق والسقوط أكثر احتمالا، في حين أن الانزلاق على الرصيف يمكن أن يؤدي إلى وقوع إصابات، فإن الانزلاق في منتصف الطريق يمكن أن يكون كارثيًا.

-اتبع قوانين المرور

يجب عليك دائمًا اتباع قواعد المشاة الخاصة بالطريق، سواء كان ذلك ممطرًا أو مشمسًا.

-استخدام الرصيف كلما أمكن ذلك

يساعد استخدام الرصيف للسير على تجنب الانزلاق أو الحوادث.

-لا تنشغل باستخدام الهاتف

قم بإيقاف تشغيل الموسيقى ووضع هاتفك الخلوي بأمان في جيبك، عندما تمطر، قد يكون من الصعب رؤية المركبات المقتربة وسماعها، ويمكن أن يكون الاهتمام الإضافي أمرًا أساسيًا لسلامتك

اخلع سماعات الرأس وتوقف عن التحدث على هاتفك المحمول، عندما تستمع إلى الموسيقى أو صوت شخص آخر، قد تشتت انتباهك ولا تولي اهتمامًا كافيًا لما يحيط بك، خاصة عندما تمطر، فأنت تريد أن تنتبه جيدًا للطريق والسائقين من حولك.

-لا ترتدي الأسود أبدًا

يجعل المطر الطريق يبدو أكثر قتامة، مما يجعل من الصعب على السائق رؤية المشاة مرتديًا ملابس داكنة، يكون التباين أقل - خاصةً في الليل - مما قد يتسبب في عدم قدرة السائق على اكتشاف المشاة معًا.

- عند هطول الأمطار يفضل البقاء بعيداً عن أعمدة الكهرباء بالشوارع.