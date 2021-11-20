الأمطار تضرب المحافظات.. 15 نصيحة مهمة للمواطنين لحماية أنفسهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هطلت أمطار غزيرة اليوم على القاهرة و11 محافظة. وقالت هيئة الأرصاد إن الأمطار الغزيرة ستستمر حتى يوم الأحد.

وفي إطار ذلك يقدم الخليج 365 عدة نصائح للمواطنين لحماية أنفسهم من مخاطر سقوط الأمطار، وفقا لموقع dailynews.

- يفضل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية.

- تأكد من أن حقيبتي الإسعاف والطوارئ جاهزتان للاستخدام.

- إذا كنت خارج المنزل حاول أن تجد مكانًا منخفضًا آمنا للحماية من الأمطار وتجنب الوقوف تحت الأشجار العالية والمنفردة وأعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية.

- يجب ارتداء الكمامات أثناء الخروج في الجو المحمل بالهواء البارد لحماية الجيوب الأنفية، بالإضافة إلى ضرورتها في ظل انتشار فيروس كورونا.

- الابتعاد عن الأشخاص المصابين، فإذا لاحظت شخصا مصابا بالبرد تفادي التواجد بالقرب منه أو مصافحته.

- لا تستخدم السيارة للتنقل في المناطق المغمورة بالمياه، فالمياه الجارفة يمكن أن تفقدك السيطرة على المركبة.

- عند هطول الأمطار الغزيرة ابق بعيدًا عن خطوط الطاقة الكهربائية فانقطاعها لا يعني أنها آمنة.

- عند هبوب رياح شديدة إذا كنت في السيارة، غادرها واتجه نحو أقرب مكان آمن تحتمي به.

- توخى الحذر خلال التغيرات التي تحدث في الطريق نتيجة تغير حالة الطقس.

- في حال قيادة السيارة أثناء هطول الأمطار الغزيرة يفضل استخدام الإشارات التحذيرية والمصابيح وتخفيف السرعة وعدم التجاوز وترك مسافة كافية بين السيارات وإيقاف المركبة نهائيًا خارج الطريق في حال استدعت الحاجة.

- عليك القيادة بحذر شديد على الطرقات خوفًا من حدوث الانزلاقات أو اختفاء معالم الطريق.

- ارتداء الأحذية المقاومة للانزلاق؛ المخصصة لأجواء المطر.

- تجنب المشي أو المكوث تحت المطر، حتى لا تصاب بالتهاب الشعب الهوائية ونزلات البرد والأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي، والخروج في المطر والسيول للضرورة القصوى.

- احم ملابسك من البلل عن طريق اصطحاب شمسية جيدة تتحمل الأمطار الكثيرة والسيول.

- قم بارتداء الملابس الثقيلة؛ مثل الجاكت المنتفخ pump أو المعاطف الجلدية ذات "الزنط" أو الياقة الفرو والجوارب والقفازات السميكة وغطاء للأذنين، لتجنب برودة الجو والحفاظ على درجة حرارة الجسم ورطوبته.