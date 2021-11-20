وجبات صحية غير مكلفة تساعد في اكتمال نمو طفلك.. يمكن إعدادها في المنزل

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحرص الأمهات، على تغذية أطفالهن بالأطعمة المفيدة، التي تساعد في اكتمال نموهم، لكن البعض قد يعتقد أن الوجبات الغذائية المكلفة هي التي تناسب الأطفال في هذه المرحلة العمرية، وهو اعتقاد خاطئ، إذ هناك العديد من الأطعمة، رخيصة الثمن، تقوم بنفس دور الأخرى مرتفعة الثمن، وهو ما كشفته خبيرة التغذية الدكتورة مروة شعير.

أطعمة صحية مهمة للأسرة وقليلة التكلفة

وخلال حديثها لـ«هن»، قدمت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية، الباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، قائمة بأفضل الأطعمة عالية القيمة الغذائية، وليست باهظة الثمن بالنسبة لظروف الأسرة، التي تساعد الأطفال في الحصول على كافة العناصر الغذائية المهمة لأجسادهم.

وكشفت خبيرة التغذية عن هذه الأطعمة، وهي:

1- البقوليات

كالفول والعدس واللوبيا والبصارة، فلها قيمة غذائية كبيرة تساعد في بناء جسم الطفل.

2- البيض

مصدر غني بالبروتينات، ويساعد تناوله على التقليل من الحصول على اللحوم الحمراء، التي قد يؤدي تناولها المستمر إلى الإصابة ببعض الأمراض، كالنقرس.

3- الفواكه والخضروات

وتحتوي على العديد من الفيتامينات التي لا غنى عنها لجسم الطفل.

نصائح أخرى لربات البيوت

كما قدمت الدكتورة مروة شعير، نصائح أخرى لربات البيوت، للمساعدة في توفير احتياجات البيت من مواد غذائية بشكل يومي، من خلال تصنيع وإنتاج بعض المواد الغذائية بإمكانات بسيطة داخل المنزل، والتي من بينها:

- تصنيع الصلصة والعصائر الطبيعية والمربات والحلاوة الطحينية، والزبادي، والجبن، وغيرها من الأطعمة الأخرى.

- تصنيع الكفتة الاقتصادية مثل البرجر، التي يمكن الحصول عليها من الأسماك والدجاج واللحوم.

أطعمة تساعد على دعم الجهاز المناعي في الشتاء

وعلى نحو آخر، وبالتزامن مع استمرار الطقس البارد خلال فصل الشتاء، نستعرض خلال السطور التالية، مجموعة من الأطعمة التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي أثناء تلك الآونة، حسبما عرضت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، والتي من أبرزها:

1- الفواكه بأنواعها

2- الخضروات

3- الفاصوليا

4- العدس

5- المكسرات

جدير بالذكر أن تقوية الجهاز المناعي، لا تعتمد على الأغذية فقط، حيث أكدت بعض الدراسات أنه لا يمكن دعم صحة المناعة من الجانب الغذائي فقط، إذ يلزم الحفاظ على الصحة النفسية ودعمها إيجابيًا، وتجنب التوتر والحفاظ على أداء التمارين الرياضية.