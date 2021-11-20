لقطات من زفاف خالد عليش وميرهان عمرو «أغنية العريس ورقصة رومانسية» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في حفل زفاف مقتصر على الأهل والأصدقاء، احتفل الإعلامي خالد عليش بزفافه على الإعلامية ميرهان عمرو، مقدمة البرامج الرياضية، داخل أحد القصور التاريخية، وذلك بعد خطوبة دامت بينهما عدة أشهر.

ونشرت الإعلامية ميرهان عمرو، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من اللقطات من حفل زفافها بالأمس، أظهرت عقد قرانها على يد الشيخ خالد الجندي.

لقطات من حفل زفاف خالد عليش وميرهان عمرو

ومن ضمن اللقطات الأخرى التي نشرتها العروس رقصة رومانسية جمعتها مع عريسها الإعلامي خالد عليش، وأيضًا رقصة العروسين مع الأهل على الزفة الشهيرة، واحتفال الأصدقاء بهما، كما نشرت أيضًا غناء الإعلامي خالد عليش لها: «كنت ماشي لـ بيا ولا عليا، لقيت حنية مش عادية، قلبي ندهها قالي هي، بنت الناس الجنية، دي وش السعد هي ديه، ملهاش كده كده في النكدية، ما هي أحلى واحدة، ألذ واحدة، أطيب واحدة، هي دي».

حفل زفاف خالد عليش وميرهان عمرو

وتألق الإعلامي خالد عليش، خلال حفل زفافه، ببدلة كلاسيك مميزة باللون الأسود، مع رابطة العنق «بيبيون» بنفس اللون، وقميص أبيض، بينما خطفت ميرهان عمرو الأنظار، بفستان تايبست، من قماش الجوبير، مميز بفتحة هوليود، له ربطة فيونكة على أحد الكتفين، مع حذاء أبيض، بـ فيونكة مشابهة من التُل. كما اعتمدت على الشعر الويفي والمكياج الترابي المطفي.