الامارات | واقعة غريبة لامرأة ماتت 8 مرات.. وعادت إلى الحياة بأعجوبة

شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة غريبة لامرأة ماتت 8 مرات.. وعادت إلى الحياة بأعجوبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاشت امرأة تدعى جيما روبرتس ، من وارينغتون في تشيشير البريطانية مأساة حقيقية، وذلك بسبب رفضها تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فحينما أصيبت بالفيروس تعرضت لثمانية سكتات قلبية إحداها توقف فيها قلبها لمدة 10 دقائق، ونجح الأطباء في إنقاذ حياتها كل مرة، ووصفت المرأة ما حدث لها بأنها "ماتت 8 مرات" وفي كل مرة كانت تعود إلى الحياة بأعجوبة.

وأعربت المرأة غير المحصنة والتي تبلغ من العمر 35 عاماً، عن أسفها الشديد لرفضها الحصول على اللقاح، ووفق ما ذكرت "ميرور" فإن قلب جيما روبرتس توقف مراراً وتكراراً وأصيبت بنوبتي تعفن في الدم، وكافح الأطباء لإنقاذ حياتها كل مرة.

بدأت محنة المرأة عندما نُقلت إلى المستشفى في أغسطس الماضي ووضعت على جهاز التنفس الصناعي لمدة شهرين.

ونقلت "ميرور" عن المرأة أنها ناشدت الأطباء ألا يتركوها تموت، وفي لحظات كثيرة كانت تعتقد أنها هالكة لا محالة، وتمنت لو كانت أخذت اللقاح ليحميها من خطورة مضاعفات الفيروس.

وأشارت المرأة إلى أنها لم تكن تعاني من ظروف صحية سيئة قبل إصابتها بالفيروس، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم حجزها فيها بالمستشفى.

وأضافت أنها حين كانت تصاب بسكتة قلبية كان الأطباء يقومون فوراً بإجراء عمليات الإنعاش لها، وكانت أطول فترة توقف فيها قلبها عن العمل مدة 10 دقائق واعتقد الكثيرون أنها ماتت لولا نجاح عمليات الإنعاش القلبي والرئوي في إعادتها إلى الحياة مرة أخرى.

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