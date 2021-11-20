كورونا اليوم: مفاجأة بشأن موعد تطعيم الأطفال.. وتحذير من متلازمة ما بعد كوفيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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مفاجأة بشأن موعد تطعيم الأطفال

قال الدكتور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض في المجال الطبي إن من الممكن أن يكون الأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 5 سنوات مؤهلين لتلقي لقاح فيروس كورونا بحلول فصل الربيع المقبل.

وأضاف فاوتشي في تصريحات له أن هذه ما زالت في إطار التكهنات لافتا إلى ضرورة إجراء تجارب طبية للتأكد من هذه التوقعات، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

تحذير جديد من متلازمة ما بعد كورونا

قالت المختصة في أمراض الدم، ديانا كيم، في مقابلة مع «راديو سبوتنيك» الروسي، إن متلازمة ما بعد كوفيد تتطور في بعض الأحيان بحيث تصبح «قاتلة».

تخثر في الدم وسكتات دماغية

وذكرت الطبية الروسية، أن الدراسات أثبتت أن الذين عانوا من عدوى فيروس كورونا المستجد، قد يواجهون عواقب «متلازمة ما بعد كوفيد» لفترة طويلة، والتي تتفاوت أعراضها من شخص إلى آخر وصولًا إلى إصابة البعض باضطرابات تخثر الدم، وحذرت الطبيبة، من أنه حتى الشباب الذين أصيبوا بكوفيد-19 في شكله الخفيف، قد يصابون بتجلط الدم، أو حتى السكتة الدماغية بعد فترة من التعافي.

وشددت المختصة على أنه إذا تشكلت هذه الجلطات الدموية في أوعية الدماغ، فإن النتيجة بالنسبة للمريض قد تكون قاتلة، لافتة إلى أن تجلط الدم يعتبر ظاهرة خطيرة دائما، لكن مدى الخطورة يتوقف على مكان ظهور الخثرة إذا حدث ذلك في الدماغ، فستحدث سكتة دماغية، ووفقا لمكان وجودها في الدماغ، يمكن أن تكون هذه السكتة الدماغية مميتة، أو مع عواقب طفيفة.

ماهو الفحص الطبي الذي يجب أن يخضع له المتعافي من كوفيد؟

قالت الطبيبة فارفارا ريابكوفا، إنه يجب الخضوع لفحوص طبية بعد التعافي من كوفيد-19، وشددت على ضرورة التقييم المتعمق لوضع المتعافي لاحتمال إصابته بمتلازمة ما بعد المرض.

وأشارت الطبيبة، إلى ضرورة تحديد مدى تحمل جسم المتعافي للجهد العضلي الفيزيائي، بهدف تقييم حالة القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، ويجب كذلك قياس ضغط الدم الشرياني وحالة الرئتين في جسم المتعافي من كوفيد. ومن الضروري إجراء مجموعة من تحاليل الدم والبول في المختبر بهدف الحصول على صورة أكثر تفصيلا لوضع الجسم وحالته الصحية. ويجب تقييم حالة الكبد والكليتين، وتقييم علامات استمرار الاستجابة الالتهابية (البروتين التفاعلي C ، LDH) واضطرابات التمثيل الغذائي للدهون (الكوليسترول والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة)، وفقا لروسيا اليوم.