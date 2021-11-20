يوم الطفل العالمي: تعرف على تاريخ وأهمية هذا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يوافق السبت يوم الطفل العالمي، ويتم الترويج لليوم وتنسيقه أيضًا من قبل اليونيسف ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، كما أنهم يعملون من أجل تحسين رفاهية الأطفال.

تاريخ اليوم العالمي للطفل

التاريخ في عام 1954، تم تحديد اليوم العالمي للطفل للمرة الأولى ويتم الاحتفال به في 20 نوفمبر من كل عام، حيث أوصت الجمعية العامة في 14 ديسمبر 1954 بموجب القرار 836 (IX) جميع الدول بتأسيس يوم عالمي للأطفال، كيوم للأخوة والتفاهم بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، وفقا لموقع thehansindia .

تم تخصيص اليوم لتعزيز المثل العليا وكذلك أهداف ميثاق الأمم المتحدة ورفاهية أطفال العالم.

في هذا التاريخ، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في عام 1954، وهو أيضًا التاريخ الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989.

منذ عام 1990، يصادف اليوم العالمي للطفل الذكرى السنوية لهذا التاريخ، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة كلاً من الإعلان وكذلك اتفاقية حقوق الطفل.

حول عام 1989، اتفاقية حقوق الطفل وفقًا للاتفاقية، فإن الأطفال ليسوا مجرد أشياء، فهم يميلون إلى الانتماء إلى والديهم والذين تُتخذ القرارات بالنسبة لهم أو للبالغين في التدريب، بل هم بشر وكذلك أفراد يميلون إلى التمتع بحقوقهم الخاصة.

علاوة على ذلك، يذكر أن الطفولة منفصلة عن مرحلة البلوغ وتميل إلى الاستمرار حتى سن 18 عامًا، إنه وقت خاص يميل فيه الأطفال إلى النمو والتعلم واللعب والتطور، لا شك في أن هذه الاتفاقية أصبحت أكثر معاهدات حقوق الإنسان المصدق عليها والتي تم قبولها في جميع أنحاء العالم وساعدت أيضًا في تغيير حياة الأطفال.

وألهمت الاتفاقية الحكومات لتغيير القوانين وكذلك السياسات والقيام باستثمارات للعناية بصحة الأطفال وكذلك التغذية، وهو أمر يتطلبه الأطفال للبقاء على قيد الحياة والتطور، ومن الضروري حماية الأطفال من العنف والاستغلال.

أهمية هذا اليوم

الأطفال هم المستقبل، ويضمن هذا اليوم حقوق الأطفال، كما يساعد على زيادة الوعي ونشر المعرفة حول ما يواجهه الأطفال على مستوى العالم، حيث أن هناك الملايين من الأطفال الذين لا يحصلون على التعليم أو الرعاية الصحية.