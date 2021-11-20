10 دقائق من هذا الروتين يحرق دهون البطن بشكل أسرع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

لستِ بحاجة لإنفاق الكثير من المال في صالات الجيم أو لاتباع نظام غذائي خاص، لتتمكني من الحصول على جسم مثالي ورشيق، كل ما تحتاجينه هو كرسي و10 دقائق من هذه التمارين كل يوم.

واستعرض موقع "برايت سايت" بعض التمارين البسيطة التي يجب اتباعها كروتين يومي للتخلص سريعاً من دهون البطن.

- تمرين اللف:

يجب عليك الوقوف خلف كرسي وضعي يديك على ظهره.

خذي بضع خطوات للخلف مع ثني ركبتيك قليلًا حتى يصبح صدرك موازيًا للأرض.

استديري ببطء إلى اليسار مع رفع يديك اليسرى فوق أذنيك.

كرري التمرين 20 مرة، بالتناوب بين الجانبين.

- تمرين اللف الأرضي:

استلقي على ظهرك واقتربي من الكرسي وضعي قدميك عليه.

ضعي يديك خلف رأسك.

استخدمي عضلات بطنك لرفع كتفيك عن الأرض، والمسي ركبتيك اليمنى بكوعك الأيسر.

كرري التمرين 20 مرة بالتناوب بين جانبيك.

- رفع الساق:

اجلسي على حافة الكرسي واثني ركبتيك وضعي راحة يديك خلفك على الحافة.

حركي أردافك للأمام قليلاً كي لا تلامس الكرسي.

ارفعي ساقيك اليسرى بشكل مستقيم واجعليها موازية للأرض.

كرري التمرين 20 مرة مع تبديل الساقين.

- تمرين اللوح الخشبي:

استندي على حافة الكرسي، وقومي بإمداد جسمك بشكل مستقيم متخذة وضعية اللوح الخشبي.

حافظي على استقامة ظهرك.

امكثي في هذه الوضعية لمدة 30 ثانية.

حاولي زيادة المدة بمقدار 10 ثوانٍ كل يوم.

- القرفصاء:

ضعي ذراعيك باستقامة على حافة الكرسي.

اثني ركبتيك بزاوية 90 درجة مع التباعد بين قدميك بمسافة أكبر من عرض كتفيك بقليل.

اثني مرفقيك وانخفضي للأسفل، ثم ارتفعي للأعلى تماماً مع الحفاظ على استقامة ذراعيك.

كرري التمرين 20 مرة.