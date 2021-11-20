لايف ستايل

بتتمناه كل بنت.. رضيعة تبهر السيدات بشعرها النادر: سابقة سنها «صور»

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الطفلة ذات الشعر الطويل

عادة ما يلجأ العديد من السيدات للبحث عن المكملات الغذائية والصحية للشعر، وذلك كي يتمكنَّ من الحصول على خصلات شعر قوية وناعمة تتمتع بلمعان كبير لها، لكن في حالة نادرة للغاية، تمكنت طفلة صغيرة من جذب الأنظار نحوها بشدة، بسبب طول شعرها، وهي لا تزال في عامها الثاني فقط، ما جذب الأنظار نحوها بشدة.

والدة الطفلة تنشر صورا لشعر ابنتها 

ونشرت أم بريطانية مجموعة من الصور لطفلتها صاحبة العامين، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهي تظهر بشعر بالغ الطول والنعومة ويغطي ظهرها الصغير بالكامل، وكأن الصغيرة ترتدي «باروكة صناعية»، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

ودونت الأم تعليقًا على الصور، موضحة أن ابنتها تبلغ من العمر عامين، لكنها تتميز بشعر رأس يحلم به جميع النساء، حيث اكتسبت الرضيعة شعبية كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي بفضل شعرها الجذاب بشكل غير عادي، وتابعت الأم في تعليق ساخر لها: «بدأ شعري يتساقط بعد أن أنجبتها، أنا أفهم السبب الآن، يبدو أنها أخذت شعري كله، لكنني أحب ذلك».

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انبهار المتابعين بشعر الطفلة الرضيعة 

وسريعا لاقت صور الصغيرة تفاعل الآلاف من نشطاء موقع «فيس بوك»، إذ جاء من بين التعليقات، «تشبه أميرات ديزني»، «تلك الصغيرة لديها مظهر ترغب به كل النساء»، «ساعديها في الحفاظ عليه والاعتناء به».

فيما طلبت إحدى المتابعات من والدة الطفلة، مشاركة مقطع فيديو يوضح عملية نمو شعر ابنتها منذ ولادتها وحتى الآن.

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تساقط شعر الطفلة 

وكانت دونت الأم خلال أحد تعليقاتها، بأنها ذهبت لطبيبة مختصة لمتابعة حالة شعر طفلتها، إلا أن الأخيرة أخبرتها بأن هذا الشعر الكثيف سيتساقط في غضون أسابيع قليلة، وسيتوقف عن النمو مرة أخرى، وهو ما سبب انزعاجا كبيرا للأم».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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