من قشر البطيخ اصنعي «المربى».. 5 طرق إبداعية لإعادة تدوير بقايا الطعام

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«العيش البايت، قشور البطيخ والبيض..»، وغيرها من نفايات غذائية غالبًا ما يكون مصيرها سلة القمامة، رغم أنه من الممكن إعادة تدويرها من جديد وإدخالها ضمن أطعمة أخرى تعطي مذاقا شهيا ولذيذا، وبإمكانك من قشر البطيخ صناعة مربى لذيذة، ومن الخبز البايت تحويله إلى مقرمشات خفيفة.

وهناك مجموعة من الأفكار الفعالة والإيجابية لإعادة تدوير الطعام التي يمكن أن نطبقها قبل أن نفكر في التخلص من بقايا الطعام بحسب موقع «Health line».

قشور البطيخ

يعد قشر البطيخ من أفضل قشور الفواكه وأكثرها فائدة وتأثيرًا ويمكن إعادة تدويرها بأكثر من طريقة فيمكن أن نستخدمها في صنع مربة قشور البطيخ أو قشور البطيخ المخلل أو نصنع فواكه مجففة من قشر البطيخ.

عظام اللحم

تعتبر عظام اللحم من أكثر النفايات العضوية الذي يتخلص منها أغلب الأشخاص، لكن تعتبر خسارة كبيرة لمن يتخلص منها فمن الممكن أن نصنع مرق اللحمة ونقوم بتخزينه في الفريزر لحين الاحتياج إليه.

الخبز البايت

من الممكن أن نعيد تدوير الخبز البايت بطريقة شهية للغاية من خلال تقطيعه رغيف الخبز إلى مكعبات صغيرة ثم نضعها في صينية ونقلبها في زيت الزيتون والتوابل المفضلة بالنسبة لنا، مثل: الفلفل الأسود والثوم البودر، ونضعها في الفرن حتى تصبح مقرمشة وذهبية.

قشور الحمضيات

من الممكن الاستغناء عن معطرات الجو الصناعية، والاستعانة بقشور البرتقال أو الليمون التي تحتوي على رائحة عطرة جميلة وجذابة.

قشور البيض

يحتوي قشر البيض على الكثير من المعادن والمواد الغذائية المفيدة للتربة، ويتحلل قشر البيض وتمتص التربة مواده الأولية ما يؤدي إلى زيادة خصوبتها، لذلك يمكن إضافة مسحوق قشر البيض إلى التربة أو خلطه بالأسمدة العضوية لمضاعفة تأثيرها.