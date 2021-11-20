الامارات | رجل يشعل النار في شقته ويقفز من الطابق العاشر

شكرا لقرائتكم خبر عن رجل يشعل النار في شقته ويقفز من الطابق العاشر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت العاصمة الرومانية بوخارست حادثة غريبة حيث أضرم رجل النار في شقته عند منتصف الليل، ثم قفز منتحراً من الطابق العاشر.

وشاهد العديد من جيران الرجل وهو شاب كان يبلغ من العمر 28 عاماً المأساة بأكملها وأصيبوا بالرعب الشديد بعد أن استيقظوا جراء الدخان الكثيف.

وقبل أن يقفز من الطابق العاشر منتحراً ألقى الرجل بالعديد من الأشياء من النافذة، وعندما لاحظ أن جيرانه يشاهدونه ألقى بنفسه من النافذة وأبلغ السكان إدارة الطوارئ وعلى الفور تم نقله إلى أحد المستشفيات ولفظ أنفاسه هناك جراء الإصابات التي تعرض لها.

وفي ذات الوقت كان رجال الإطفاء قد وصولوا إلى شقته وتمكنوا من إخماد النيران، فيما تولت الأجهزة الأمنية التحقيق تحت إشراف مكتب المدعي العام الملحق بمحكمة بوخارست، من أجل تحديد الأسباب والظروف المحيطة بالواقعة.

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