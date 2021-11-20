هذا الشاي يساعدك على إنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يسعى الكثير من الأشخاص إلى فقدان الوزن والحصول على جسم مثالي ورشيق، ومن أجل ذلك يتناولون العديد من المشروبات.

ومن بين هذه المشروبات نوع شاي يساعد على فقدان الوزن، وفق ما أوضح موقع "eatthis".

اتضح أن شاي puerh (يُشار إليه أيضًا باسم شاي "pu-erh" أو "pu erh" ويُنطق "pooh-air") يساعد على إنقاص الوزن.

ويأتي هذا الشاي من منطقة يونان في الصين ويُزرع من نبات كاميليا سينينسيس وهو نفس نبات الشاي الأخضر والشاي الأسود وشاي أولونغ.

وعلى غرار شاي أولونغ، يتم تخمير شاي puerh ويمر بعملية إضافية بعد التخمير، حيث يتم تجفيف أوراقه في الشمس في بيئة رطبة.

ويعتبر شاي puerh "أفضل سر في الصين لفقدان الوزن"، وذلك لأنه قد يمنع الجسم من إنتاج المزيد من الدهون وتطهير الدم من السموم.

ووجدت دراسة يابانية عام 2011 مع 36 مشاركًا أنه عندما تم إعطاؤه على مدار 12 أسبوعًا، "أظهر شاي بوره تأثيرات مهمة في تقليل متوسط محيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم والدهون الحشوية وقد يكون مفيدًا للتحكم في الوزن والوقاية من السمنة"، وقد يكون هذا بسبب عملية تخمير الشاي وتلك التأثيرات على ميكروبيوم الأمعاء.

وفي الدراسة التي استشهدنا بها تناول المشاركون هذا الشاي لمدة ثلاث مرات في اليوم قبل تناول وجبة.