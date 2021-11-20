في يوم الطفولة.. كيف تحمي طفلك من نزلات البرد بسبب التقلبات الجوية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

موجة من الطقس البارد تتعرض لها البلاد والتي تتزامن مع الاحتفال بيوم الطفولة العالمي، الذي يوافق 20 نوفمبر.

ومع التقلبات الجوية يتعرض الكثير من الأطفال إلي الإصابة ببعض الأمراض و بالأخص الأمراض والفيروسات المعدية، مثل نزلات البرد والأنفلونزا.

وفي هذا السياق نستعرض فيما يلي بعض النصائح لحماية طفلك من نزلات البرد بسبب التقلبات الجوية من خلال بعض الاحتياطات البسيطة، وفقًا لموقع saisivahospital.

-طريقة بسيطة لتجنب الإنفلونزا والبرد في الشتاء:

تعد نزلات البرد من الأمراض الشائعة خلال الطقس البارد، وتنجم الإنفلونزا بشكل رئيسي عن الفيروسات.

وتزداد احتمالية انتشار الفيروس عندما يكون الأطفال في المدرسة ويكونون على اتصال وثيق، ويعد مرض الجهاز التنفسي أكثر شيوعًا في حالات عدوى الأنفلونزا.

وللوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا، اطلبي من الأطفال اتباع ما يلي:

-استخدام الماء والصابون:

غالبًا ما يؤدي غسل اليدين إلى تقليل انتشار الجراثيم، اغسل يديك بانتظام بعد السعال والعطس ومشاركة الألعاب وقبل الوجبات وما إلى ذلك

-أخبر الطفل أن يغطي فمه:

العطس أو السعال على الكوع المنثنية يساعد أيضًا على منع انتشار الجراثيم.

-التحصين:

قم دائمًا بتحديث لقاحك، بما في ذلك لقاحات الإنفلونزا (للأطفال فوق ستة أشهر).

-حافظي على رطوبة طفلك:

يمكنك بسهولة نسيان إعطاء طفلك السوائل لانشغاله بالأنشطة المختلفة حتى إذا كان لا يتعرق، فسيكون عرضة لخطر الجفاف، لذا شجعي طفلك على شرب الكثير من الماء قبل وأثناء وبعد قيامه بأي نشاط.

ويتعرض الأطفال أيضًا لخطر الجفاف في درجات الحرارة الباردة أكثر من البالغين، فينصح بأن تعطي الطفل الكثير من السوائل الدافئة مثل الماء الدافئ والحليب وما إلى ذلك.

-التغذية الصحية

تأكدي من أن طفلك يأكل طعامًا صحيًا، وقومي بتضمين جميع الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة اللازمة في نظامهم الغذائي، والتي تعتبر ضرورية لتقوية آليات الدفاع في الجسم.

وامنحي طفلك الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال والطماطم والبطيخ والبابايا والخضروات ذات الأوراق الخضراء والأطعمة الغنية بالمياه مثل البصل والبروكلي والقرنبيط والنعناع والزنجبيل والمزيد.

وينصح بتقديم وجبة الإفطار مع الفواكه المجففة مثل الكاجو واللوز والفستق، وهي مغذية، وكذلك إعطاء العسل يومياً للأطفال ليلاً لتحسين المناعة، وتناول وجبة خفيفة قبل البرودة يجلب سعرات حرارية إضافية للجسم للتدفئة.

-تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة بانتظام:

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام هي إحدى الطرق العملية والمثبتة لتقوية جهاز المناعة لدى الطفل وحمايته من نزلات البرد والأمراض الأخرى، لذلك أخبريهم أن يمارسوا الرياضة بانتظام، مما يساعدهم على الشعور بنشاط أكبر في أيام الشتاء الباردة.

-اتباع روتين النوم:

يمكن أن يكون للحرمان من النوم آثار خطيرة على جهاز المناعة لدى طفلك، لذا تأكدي من حصول الطفل على قسط كافٍ من النوم لمدة 8 ساعات في الشتاء.

وقومي بعمل روتين يومي لإيقاظ طفلك وتشجيعه على المتابعة كل يوم، سواء كانت أيام المدرسة أو أيام العطل، هذا مهم لأنهم قد يصبحون كسالى خلال الشتاء ويستيقظون في وقت متأخر من الإجازات، مما قد يؤثر على أنماط نومهم في أيام الدراسة.