مواصفات فتى أحلام أسماء أبو اليزيد.. «أسمر وعينه ذكية» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كشفت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد عن مواصفات فتى أحلامها، وذلك خلال لقائها في برنامج «Gossips»، عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وتحدثت «أسماء» أنه رغم إعجابها بشخص ما لكن من الممكن أن تراه غير مناسب كأب أو كزوج: «ممكن يعجبني بس ميبقاش زوج أو حبيب.. وساعات ممكن أحسه زوج بس مش أب كويس»، وعن مواصفات فتى أحلامها ذكرت الفنانة الشابة: «طيب وحنين وراقي وواثق في نفسه ودماغه كبيرة».

أما عن المواصفات الشكلية ذكرت «أسماء»: «أنا بحب السمر.. عينه حلوة تكون ذكية يعني الذكاء باين في عينه».

أسماء أبو اليزيد

وكانت آخر أدوار الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، مشاركتها في مسلسل «الاختيار 2» الذي تألقت خلال تجسيدها دور «عالية»، ونجحت الفنانة الشابة في جذب انتباه الجمهور لها بأدوارها المميزة مثل مشاركتها كفتاة سيناوية في فيلم «الممر».

وأيضًا خلال مشاركتها في مسلسل «ليالي أوجيني» وتقديمها عدد من الأغاني والمونولونجات وموهبتها في الغناء، إذ أنها عضوة في فرقة «بهججة» وقامت بتقديم بعض المونولوجات في عدة حفلات.