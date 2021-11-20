طبيبة تغذية تقدم محتوى كوميديا عبر منصة «تيك توك»: هقنع الستات تخس

القاهرة - سمر حسين - صحة

«لكل شيخ طريقة».. تنطبق هذه العبارة على الأساليب المختلفة المتبعة من الأطباء، وبالتحديد أطباء التغذية فلكل طبيب طريقته الخاصة في التعامل مع مرضاه، لذلك فكرت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية في كيفية جذب مرضاها بطريقة مختلفة تساعد على توطيد العلاقة بين الطبيب والمريض.

لجأت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، إلى منصة تيك توك، بفيديوهات محتوى تتضمن بعض النصائح في شكل كوميدي غير عابئة بنظرة الآخرين لها، ولكن الاهتمام الأكبر الذي كان يشغلها كيفية تحقيق الاختلاف وتقديم الجديد لمرضاها.

@walaahagag7269 دايت ورياضة .... اشفطoriginal sound - دكتوره ولاء ابو الحجاج

تحدثت الدكتورة ولاء أبو الحجاج لـ«هن»، عن اختيارها منصة «تيك توك» لتقديم محتوى كوميدي للسيدات الراغبات في فقدان الوزن، «لازم الواحد يبتكر ويخرج بره الصندوق، الناس زهقت من قعدة المكاتب والكلام العلمي»، متابعة: «الابتعاد عن التعقيد في توصيل المعلومة للمريض أهم أهدافي».

طبيبة تغذية تستخدم أسلوبا جديدا في التعامل مع مرضاها

وأكدت «أبو حجاج»، على أن المرضى يشعرون في البداية بالاندهاش من أسلوبها لأنهم اعتادوا على الأسلوب التقليدي لتعامل الطبيب مع المريض، وأحيانا تتعرض لانتقادات من الأسلوب، مشيرة إلى أن الأفكار التي تقدمها في فيديوهاتها مستوحاة من قصصها مع المرضى والتعامل معهم وتكون بشكل يومي.