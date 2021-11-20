القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يعاني بعض الأزواج من البرود العاطفي للزوجة، مما يؤثر على العلاقة الزوجية بين الطرفين، ويحاول الزوج اختيار الأساليب المختلفة للتعرف على كيفية التعامل مع الزوجة الباردة عاطفيا، كما جاء على موقع «pairedlife».

كيف يتعامل الزوج مع الزوجة الباردة عاطفيا؟

- الحديث مع الزوجة بلطف

على الزوج تفهم احتياجات زوجته العاطفية، فكلما كان الزوج لطيفا مع زوجته كلما كانت النتيجة أكثر إيجابية.

- استشارة المختصين

الحرص على استشارة المختصين عند ازدياد البرود العاطفي للزوجة ولا يتمكن الزوج من التعامل معها، للتعرف على ما تشعر به وأسباب هذا البرود العاطفي، وفي حالة عدم وجود سبب طبي يجب على الزوج استشارة خبراء العلاقات الزوجية والأسرية للتعمق في أسباب برود الزوجة عاطفيا.

- البداية من الزوج

على الزوج أن يبدأ بنفسه، وإن كان مقصرا معها عليه بتعزيز وتوطيد علاقته بها من خلال تعميق الحب والعطف والتعبير عن مشاعره.

- مراعاة الحالة المزاجية للزوجة

على الزوج أن يكون قريبا من زوجته لتفهم حالته النفسية وما تشعر به، وعلى الزوج تفهم إرهاق الزوجة في أعباء المنزل وما عليها من التزامات طوال الوقت، لذلك على الزوج دعمها ومساندتها والتخفيف عنها مسؤولياتها لتستطيع إيجاد الوقت لنفسها الذي يساعدها على التخلص من كل المشاعر السلبية التي تشعر بها.

- السيطرة على الغضب

على الزوج محاولة السيطرة على النفس في المواقف المختلفة، على الزوج تجنب الإساءة للزوجة التي لا تتحمل الغضب، لأن ذلك يؤدي إلى تفاقم مشكلة البرود أكثر.