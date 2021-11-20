6 أسباب لرفض طفلك تناول الطعام.. منها فقدان الشهية العصبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

ليس من الطبيعي أن يرفض الأطفال تناول الطعام لفترات طويلة، لذا يجب على الأمهات الانتباه ومراجعة طبيب الأطفال المختص.

وهناك العديد من الأسباب التي تجعل الطفل يفقد شهيته ويتوقف عن الأكل تمامًا، بعض هذه الأسباب تشمل، ما يلي وفقا لموقع "verywellhealth":

فيروس:

الطفل الذي يتمتع بشهية جيدة ويرفض فجأة تناول الطعام، قد يكون يعاني من فيروس في المعدة.

الإمساك:

قد يتوقف الطفل المصاب بالإمساك عن الأكل، ولا يتمكن من تفسير السبب.

التهاب المريء اليوزيني:

هذه الحالة ناتجة عن تراكم نوع معين من خلايا الدم البيضاء في مريء طفلك (من المحتمل أن يكون بسبب الحساسية أو الحساسية الغذائية أو الارتجاع الحمضي)، ويمكن أن يتسبب التهاب المريء اليوزيني في أن يصبح الحلق منتفخًا مما يجعل تناول الطعام مؤلمًا للغاية.

فقدان الشهية العصبي أو اضطرابات الأكل الأخرى:

على الرغم من أن معظم الأشخاص يعتبرون هذه مشكلة للمراهقين، فقد تم التعرف على فقدان الشهية العصبي لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أو 7 سنوات.

حساسية الطعام:

في بعض الأحيان يكون هناك حساسية تجاه الطعام مثل مرض الاضطرابات الهضمية (رد فعل لبروتين الجلوتين الموجود في القمح والشعير) ما يجعل تناول طفلك الطعام أمرًا مزعجًا أو مؤلمًا.

حالة طبية أساسية أخرى:

يمكن للعديد من الأمراض التي تؤثر على الكلى أو الكبد أو الجسم كله أن تسبب فقدان الشهية لدى الأطفال.

الخلاصة:

إذا كان طفلك لا يرغب في تناول أي شيء على الإطلاق واستمرت هذه المشكلة لفترة طويلة، فيجب استشارة طبيب الأطفال المتخصص فورا لتشخيص وعلاج أي مشكلة طبية أساسية.