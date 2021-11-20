إليك العلامات الأولى.. كيف يبدو سرطان الثدي عند الرجال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

نعلم جميعًا مخاطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء، فإننا غالبًا ما نجهل احتمالات الإصابة به لدى الرجال.

ورغم ندرته إلا أنه يصيب الرجال، إذ تشير الدلائل إلى أن أقل من 1٪ من جميع سرطانات الثدي تصيب الرجال، لذا حتى لو كانت الاحتمالات ضئيلة، يجب أن تدرك علاماته وأعراضه الأولى.

وبحسب الدراسات، فإن خطر الإصابة يزداد مع تقدم العمر، وبالأخص بعد سن الخمسين، لذا فإن الفحوصات المنتظمة وسيلة فعالة للكشف عن أي علامات لمخاطر الإصابة، وفقا لما ورد في موقع "timesofindia"

وهناك العديد من علامات الإصابة بسرطان الثدي لدى الرجال، وفيما يلي بعض الأعراض الشائعة.

- تورم غير مؤلم في ثدي واحد

- انكماش الحلمة وتقرحها وإفرازاتها

- تنقير الثدي

- تغير لون جلد الثدي أو الحلمة

في حين أن هذه الأعراض إنذار مبكر لسرطان الثدي، إلا أن هناك بعض العلامات التي تشير إلى انتشاره، منها التورم في الغدد الليمفاوية وألم الثدي والعظام شيئًا أكثر خطورة.

ما أنواعه عند الرجال؟

هناك ثلاثة أنواع من سرطان الثدي لدى الرجال.

- سرطان الأقنية الغازية: يبدأ هذا النوعفي القنوات ثم ينمو خارجها إلى أجزاء أخرى من أنسجة الثدي.

- سرطان الفصيص الغازي: تبدأ الخلايا السرطانية في الفصيصات ثم تنتشر إلى أنسجة الثدي المتماسكة.

- سرطان الأقنية الموضعي (DCIS): قد يؤدي هذا إلى الإصابة بسرطان الثدي الغازي، نظرًا لأنه لا يوجد إلا في بطانة القنوات، وينتشر إلى أنسجة الثدي الأخرى.

ةيمكن تشخيص سرطان الثدي لدى الرجال والنساء بمساعدة التصوير الشعاعي للثدي أو الموجات فوق الصوتية أو اختبار إفرازات الحلمة، ويساعد الفحص الذاتي المنتظم للثدي في التشخيص المبكر.

هل تلعب الجينات دورًا؟

يزيد التاريخ العائلي القوي للإصابة بسرطان الثدي من خطر إصابة الرجل بنفس الحال، ولكن الطفرات الجينية ليست العامل الوحيد الذي يؤدي إلى الإصابة.

كيف يتم علاجه؟

اعتمادًا على حجم الورم، من المرجح أن يقترح الطبيب العلاجات، وتعد الجراحة والعلاج الكيميائي والإشعاعي والهرموني من أهم العلاجات المتاحة لسرطان الثدي.