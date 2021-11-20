لكل أم.. ألعاب تساعد على زيادة تركيز الأطفال

القاهرة - سمر حسين - ماما

تبحث الأمهات عن طرق مختلفة تساعدهن في تنمية مهارات أطفالهن، وزيادة قدرتهم على التركيز، وتوجد بعض الألعاب التي تساعد على تحسين مستوى التركيز عن الأطفال، وفقما أكدته سالي عياد، أخصائية تعديل السلوك، أثناء حديثها لـ«هُن»، كاشفة عن 9 ألعاب تساعد على تحسين مستوى التركيز عند الأطفال، وجاءت كالتالي.

لعبة العدد الناقص

تعد الأم أعدادا بالترتيب، من واحد إلى عشرة، ولكنها تتعدى رقم أثناء العد، ليلاحظ الطفل العدد المختفي ويذكره بسرعة.

لعبة المقابلة

تقوم على أن تذكر الأم إحدى الصفات، ويذكر الطفل عكسها، مثال حار والعكس بارد، سعيد وعكسها غاضب، وهكذا.

لعبة تقوية التخيل

يحاول الطفل رسم مثلث، وهو مغمض العينين، هذا التمرين يساعد الطفل على التخيل، وتطبيق خياله على الورق بإعمال يديه وحواسه.

الأوامر المركبة

تكليف الطفل بأوامر مركبة من أجزاء، مثل: اذهب إلى المطبخ وأحضر الطبق من الدرج الأول والملعقة من الدرج الثالث.

القصة والمناقشة

تعريض الطفل لقراءة القصص المصورة، حتى يدرب نفسه على تفحص ما بين يديه، وتشجيعه على المناقشة فيما يقرأ.

تطويل فترة التركيز

وهي من التدريبات التي تساعد على زيادة التركيز من خلال تطويل فترة التركيز على صورة معينة في الجدار أمامه بدون كلام لأطول مدة ممكنة.

لعبة الحروف

في ورقة يدون عليها اسم ولد، بنت، جماد، نبات، بلد، وجبة وتبدأ بكتابة الأسماء التي تبدأ بحرف معين.

اللون والكلمة

يكتب اللون بعكس لونه، مثال كلمة أحمر باللون الأزرق، ثم نذكر من الطفل أن يذكر اللون لا الكلمة.

الربط بالمحسوس

حتى يحفظ الطفل الحروف، مثلا نربط الحروف بأشياء محسوسة عند الطفل.

قصة قبل النوم

نذكر للطفل قصة قبل النوم، وفي اليوم التالي نطلب منه أن يعيد القصة على إخوانه ووالديه.

وأشارت أخصائية تعديل السلوك، سالي عياد، إلى أنه يجب الحرص على تجنيب الأطفال الألعاب الإلكترونية، التي تسلب التركيز من الطفل وتشتت عنده الانتباه.