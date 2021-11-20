8 معلومات عن اللبنانية كارولين زيادة رئيس بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اختارت منظمة الأمم المتحدة اللبنانية كارولين زيادة، في منصب ممثل خاص لـ الأمين العام للمنظمة، رئيس البعثة الأممية المؤقتة في كوسوفو، خلفا للمبعوث الأفغاني زاهر تانين.

وتولت «زيادة» منصب رئيسة دائرة المنظمات الدولية في السلك الدبلوماسي اللبناني، كما شغلت منصب مساعد الممثل الدائم اللبناني لدى الأمم المتحدة، وعملت الدبلوماسية اللبنانية، في سفارات بلادها لدى بريطانيا وبلجيكا والنمسا وكرواتيا وسلوفاكيا.

وتعد جمهورية كوسوفو إقليما معترفا به جزئيا في شبه جزيرة البلقان جرى إعلانه في 22 سبتمبر 1991، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ووفقا لـ دستور صربيا، يعتبر الإقليم ذاتي الحكم، وجزءا من أراضي البلاد، غير أن بلجراد لا تسيطر على معظم أراضي المنطقة، فيما تعارض روسيا بشدة استقلال كوسوفو عن صربيا الذي أعلنته الغالبية الألبانية في عام 2008، كما تدعم بلجراد في الضغط ضد الاعتراف الدولي بـ بريشتينا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

أبرز المعلومات عن كارولين زيادة

- حاصلة على درجتي البكالوريوس والماجستير في الاقتصاد والعلوم السياسية من الجامعة اللبنانية في بيروت.

- حصلت على دبلومات في العلاقات الدولية من جامعة ليبر دي بروكسيل والأكاديمية الدبلوماسية في فيينا.

- تتقن اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

- عملت في سفارات لبنان لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي «1994-1999».

- شاركت في البعثة الدائمة للبنان في فيينا وسفارات البلاد لدى النمسا وكرواتيا وسلوفاكيا «1999-2002».

- عملت في سفارة لبنان لدى المملكة المتحدة «2004-2006».

- شغلت منصب نائبة سابقة لـ ممثل بلادها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك «2006-2017».

- شغلت منذ عام 2017 منصب مدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات والخدمات الثقافية في وزارة الخارجية اللبنانية.