أفكار لـ إفطار صحي يحافظ على الصحة ويزود الجسم بالطاقة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتاج الجسم إلى الاستفادة من وجبة الإفطار، مما يساعد على بناء الجسم وتقويته وزيادة نشاطه، ويستطيع الشخص القيام بمهامه اليومية حيث تعيد تزويد الجسم بالطاقة التي تمنحه بداية جديدة لليوم، لذلك نقدم لك مجموعة أفكار لـ إفطار صحي غني بالخيارات السريعة والمتنوعة، كما جاء على موقع «Mayo Clinic».

أفكار أفطار صحي

من الأساسيات التي لابد من توفرها في وجبة الإفطار

الحبوب الكاملة

تحتوى الحبوب الكاملة على فيتامين B والحديد وحمض الفوليك والسيلينيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم، والتي تحقق العديد من الفوائد للجسم، ومن أنواع الحبوب الكاملة الشعير، الأرز البني، البرغل، الشوفان، خبز القمح، المقرمشات المصنوعة من الحبوب الكاملة المفيدة للجسم.

البروتين الخالي من الدهون

وتشمل الأمثلة البيض واللحوم الخالية من الدهون والبقوليات والمكسرات.

الألبان منخفضة الدسم

مثل الحليب والزبادي العادي أو منخفض السكر والجبن قليل الدسم.

الفواكه والخضروات

مثل الفواكه والخضروات المجمدة ومشروبات العصير الطازجة من الفاكهة بنسبة 100% بدون سكر مضاف.

فوائد الإفطار الصحي

تناول المزيد من الفيتامينات والمعادن.

التحكم في الوزن.

التحكم في مستويات السكر في الدم.

تقديم أداء افضل في العمل حيث يمد الجسم بالطاقة.

يتمتع الأطفال بفوائد صحية حيث يفي بالاحتياجات الغذائية اليومية.

زيادة القدرة على التركيز مما يساعد على التحصيل الدراسي.

أضرار عدم تناول الإفطار

في حال الاستيقاظ صباحا وبعد ساعات طويلة من النوم، فإنه في حالة عدم تناول الأفطار، سوف ينفذ مخزون الجسم من الجلوكوز ويؤدى إلى عدة أزمات منها:

الشعور بالتعب والإرهاق.

الشعور بالتوتر والعصبية.

الدوران وعدم الاتزان.

ويجب على أولياء الأمور تعليم الأطفال عادات الأكل الصحية في سن مبكر وتعليمهم أهمية الاهتمام بالجسم، وهذا يتطلب عدم تأخير وجبة الإفطار، ويجب تحديد وقت صباحي محدد لتناول الأفطار يوميا للحفاظ على الصحة العامة.