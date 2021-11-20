الامارات | نجيب ساويرس: "لا يعجبني غناء هاني شاكر".. وشاكر يرد "ميشرفنيش أنه يسمعني" !

شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس: "لا يعجبني غناء هاني شاكر".. وشاكر يرد "ميشرفنيش أنه يسمعني" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية في مصر، مجددا على تصريحات رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، حول قرار النقابة منع عدد من المطربين من الغناء.

وبعد أن أشار نجيب ساويرس إلى أنه "لا يعجبه غناء هاني شاكر"، قال الفنان المصري خلال تصريحات تلفزيونية: "أنا ميشرفنيش أنه يسمعني ولا ينفع أصلا أنه يسمعني، لأن اللي بيسمع النوعية دي مينفعش يسمع هاني شاكر، ولا يشرفني أنه يسمعني".

وحسب صحيفة الوطن المصرية، أكد شاكر اعتراضه على ما ذكره ساويرس أن دور النقابة هو العلاج والمعاشات وليس المنع قائلا: "هو أنا دادة..هو أنا جاي اشتغل دادة والعيان أديله الدواء والمسكين اديله لقمة.. إيه الكلام الفارغ ده..اللي ميعرفش حاجة ميتكلمش ويسأل، ودور النقابة أن أنا أحافظ على أعضائها وأني أحافظ على المهنة، وأحافظ على الشكل العام لمصر، ومينفعش نبقى في عصر فيه السيسي رئيس، ويبقى هو ده الفن المتصدر".

وأكمل نقيب المهن الموسيقية: "أنا لم أتجن على حد، وكل اللي أنت شايفهم دول مش أعضاء في النقابة، ولا شاكوش ولا حمو بيكا، وحمو بيكا كان امتحن وسقط، ومبقاش له علاقة بالنقابة، وشاكوش لحد ما ارتكب الجريمة اللي شايفين أنها عادية، وأنا نفسي يسمعوا الأستاذ قال إيه على المسرح"، مشددا على أنه "من حق النقابة الرقابة على الغناء".

وأضاف: "دور النقابة رقابي وفيه تنسيق بيني وبين الرقابة وبين الدكتور خالد عبدالجليل، ومينفعش عضو عندي يطلع يقل أدبه، وده من ضمن القانون بتاع النقابة، أن العضو يلتزم بالآداب العامة والقواعد العامة، لافتا إلى أن حمو بيكا وحسن شاكوش "واحد سقط والتاني عمل فعل فاضح على المسرح".

واستطرد: "ماليش دعوة بالعصابة ولا حنجرة ولا بحاحا وبكزبرة، أنا ماليش علاقة بيهم، وأنا ببلغ الجهات المعنية والقاعات كنقابة ولجنة عمل أن الناس دي مالهاش دعوة بالنقابة اللي عايز يسمعهم يروح لهم الجونة أو يروح لهم في أي حتة".

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