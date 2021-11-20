7 معلومات عن ميرهان عمرو زوجة خالد عليش.. مذيعة رياضة (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في جو أسري وعائلي، احتفل الإعلامي خالد عليش، بزفافه، مساء أمس، الجمعة، على الإعلامية ميرهان عمرو، مقدمة البرامج الرياضية، وذلك بعد خطوبة دامت عدة أشهر.

إطلالة العروسين بحفل الزفاف

وتألق الإعلامي خالد عليش، خلال حفل الزفاف، ببدلة كلاسيك مميزة باللون الأسود، مع رابطة العنق «بيبيون» بنفس اللون، وقميص أبيض، بينما خطفت ميرهان عمرو الأنظار، بفستان تايبست، من الجوبير، مميز بفتحة هوليود، له ربطة فيونكة على أحد الكتفين، مع حذاء أبيض، بـ فيونكة مشابهة من التُل. كما اعتمدت على الشعر الويفي والمكياج الترابي المطفي.

من هي ميرهان عمرو زوجة خالد عليش؟

وعلى الفور بات البعض يتداول صور العروسين، متسائلين عن العروس، ومعلومات عنها، الأسئلة التي أجاب عنها «هُن»، في السطور التالية:

من هي ميرهان عمرو زوجة خالد عليش؟

تعمل مذيعة رياضية عبر فضائية «أون تايم سبورت».

عملت من قبل في مجال الإعلام الإذاعي، داخل إحدى المحطات الإذاعية.

عملت من قبل في مجال الصحافة.

يتابعها مايقرب من ربع مليون متابع عبر انستجرام.

أعلنت خطبتها في يونيه الماضي، معلقة عبر حسابها الشخصي على «انستجرام»: «رسميًا أنا في الكنافة».

كان الثنائي، تشاركا من قبل الخطبة، في مقطع فيديو قديم بعنوان «التقل صنعة»، ومثل فيه الثنائي سويا مشاهد كوميدية كانت فيها مريهان عمرو تحاول مداعبة خالد عليش، ولكن دون جدوى من الأخير.

تعد الإعلامية هي الزوجة الثانية للإعلامي خالد عليش، حيث سبق له الزواج من قبل، ولديه طفلة تُدعى «ميما».

كانت نشرت ميرهان، صورة لهما من حفل الزفاف، عبر حسابها على «انستجرام»، معلقة: «بكل فخر أعلن نفسى زوجة السيد عليش».