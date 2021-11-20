الامارات | «قمر الدم» خسوف جزئي في سماء العالم لثلاث ساعات ونصف

شكرا لقرائتكم خبر عن «قمر الدم» خسوف جزئي في سماء العالم لثلاث ساعات ونصف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضفى أطول خسوف جزئي للقمر منذ مئات السنين إبهارا على سماء الليل حول العالم يوم الجمعة، في حدث أطلق عليه اسم «قمر الدم» بسبب الضباب الأحمر الذي صاحبه.

فالخسوف الجزئي الذي استمر ثلاث ساعات و28 دقيقة و23 ثانية هو الأطول منذ 18 فبراير 1440، بحسب وكالة ناسا.

وأمكن رؤية مناظر خلابة للخسوف الجزئي للقمر في أجزاء من الولايات المتحدة وآسيا وأمريكا الجنوبية.

وقالت ناسا إنه أثناء الخسوف، كان ما يصل إلى 99.1 بالمئة من قرص القمر داخل أحلك ظل للأرض.

وبالنسبة لمن فاته هذا الحدث، سيتعين عليه الانتظار حتى عام 2669 قبل أن يتمكن من رؤية خسوف جزئي للقمر أطول من هذا. غير أنه من المتوقع أن يكون هناك خسوف كلي للقمر بمدة أطول في نوفمبر من العام المقبل.

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