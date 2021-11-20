4 علامات تحذيرية تشير إلى عدوى الرئة.. وإليك وطرق علاجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يمكن أن تتأثر صحة الجهاز التنفسي بعدة عوامل، ويُعد الالتهاب الرئوي أحد أكثر أنواع عدوى الرئة شيوعًا، والذي يسببه فيروس أو بكتيريا وأحيانًا فطريات.

لذا من الأهمية معرفة كل شيء عن علامات وأعراض عدوى الرئة، ومعرفة طرق علاجها على الفور، وهذا ما يوضحه موقع"timesofindia".

1. السعال المستمر المصحوب بمخاط كثيف:

قد يسعل الشخص المصاب بعدوى الرئة باستمرار، ما يساعده على التخلص من المخاط الناتج عن التهاب الشعب الهوائية والرئتين.

وقد تؤدي أمراض الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي إلى السعال الذي قد يكون مصحوبًا بمخاط كثيف يتراوح من اللون الرمادي الصافي إلى الأصفر والأخضر والأبيض.

وفي بعض الأحيان، قد يحمل المخاط الدم، وقد يستمر هذا النوع من السعال لعدة أسابيع.

2. ضيق في التنفس وألم شديد في الصدر:

إلى جانب عدوى الرئة، يمكن أن يكون ضيق التنفس علامة على العديد من الأمراض الخطيرة الأخرى بما في ذلك النوبة القلبية، وقد تسبب عدوى الرئة ضيقًا في التنفس مصحوبًا بوخز في الصدر.

3. صفير الصدر:

عندما تكون مصابًا بعدوى في الرئة، فقد يضيق مجرى الهواء بسبب الالتهاب، ويؤدي ذلك إلى حدوث صفير عند التنفس، وهو صوت صفير عالي النبرة عند الزفير.

4. الحمى والقشعريرة والإرهاق:

يمكن لأي شكل من أشكال العدوى أن يسبب التهابًا خطيرًا في الجسم، ما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، كما أن التهابات الرئة يكون مصحوبًا بحمى وقشعريرة وإرهاق، مما يشير فقط إلى أن جسمك يحاول محاربة العدوى.

العلاج:

يصف الأطباء المضادات الحيوية لعلاج عدوى الرئة البكتيرية، كما يمكن علاج التهابات الرئة التي تسببها الفطريات بمساعدة الأدوية المضادة للفطريات، ومع ذلك، قد لا تساعد هذه في حالة العدوى التي يسببها الفيروس، وسيتعين عليك الانتظار حتى يقاوم جسمك العدوى من تلقاء نفسه.

ما العلاجات المنزلية للتخلص من التهابات الرئة؟

بينما يمكن علاج معظم التهابات الرئة بالأدوية الموصوفة، قد تساعد بعض العلاجات المنزلية في تسريع الشفاء وتخفيف الأعراض، فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها القيام بذلك:

- تناول الكثير من السوائل.

- الحصول على الكثير من الراحة.

- تأكد من اتباع نظام غذائي صحي.

- تناول المشروبات الدافئة.