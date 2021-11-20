5 أطعمة غنية بالألياف احذر من تناولها: «أضرارها أكثر من فوائدها»

القاهرة - سمر حسين - صحة

ينصح عادة بتناول الأطعمة الغنية بالألياف، لأنها تعمل على تحسين عملية الهضم والحفاظ على الطاقة وأيضًا تساعد على إنقاص الوزن، لكن الإفراط أو الزيادة في تناول بعض الأنواع من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف تعود بآثار سلبية على الجسم أكثر من فوائدها.

وبحسب ما ذكره موقع «Eat This Not That»، الذي عرض بعض أنواع الأطعمة الغنية بالألياف وينصح بالتقليل منها قدر الإمكان، ويعرضها «هن»، في التقرير التالي.

الشوفان سريع الطهي

بحسب خبيرة التغذية الأمريكية، ليزا هايم، التي أوضحت أن الشوفان رغم فوائده وكونه من الأطعمة الصحية، لكن الشوفان سريع التحضير، غالبًا ما يكون مضافا إليه السكر والملح والألوان الاصطناعية، ما يعني ارتفاع نسبة السكر في الدم.

الجبن القريش

الجبن القريش معروف أنه من الوجبات والأطعمة المناسبة جدًا لعملية فقدان الوزن، لذلك ينصح عادة بتناول الجبن القريش دون أي إضافات اصطناعية أو ألياف، لأن المنتج المضاف إليه ألياف طبيعية غالبًا ما تشمل مكوناته على حليب وكريمة وملح مع تغطيته بتوت مختلط.

عصير فواكه غني بالألياف

وتنصح توضح ألكسندرا ميلر، اختصاصية التغذية، أنه يجب تناول الأطعمة التي تمنح شعور بالشبع خاصة إذ كنت تريد إنقاص الوزن، وبدلًا من تناول مشروب به 180 سعرا حراريا، و45 جراما من الكربوهيدرات، يمكن شرب الماء مع إضافة النكهة عن طريق الأعشاب الطازجة والفواكه والخضراوات.

فواكه مجففة

الفواكه المجففة مليئة بالعناصر الغذائية، لكن تناولها بشكل مفرط يؤدي إلى آثار سلبية لاحتوائها على المزيد من السكر، لذلك ينصح عادة بتناول الفاكهة الطازجة الكاملة، التي تمنح الشعور بالشبع لفترة أطول حيث يمكن تناول كمية كبيرة منها بدون التأثير على الوزن.

الفشار

يحتوي الفشار على 3.6 جرام من الألياف لكل كوب، لكن عندما يتعلق الأمر بأطعمة فقدان الوزن المليئة بالألياف، فإن الفشار لا يمكن أن يكون واحدًا منها، إذ أنه يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون المشبعة.