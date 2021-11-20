هذا ما تشير إليه الطبقة البيضاء على الجزر.. هل صالح للأكل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعتبر الجزر من الخضروات المفيدة لجسم الإنسان، لكن غالبًا ما نرى طبقات بيضاء رقيقة عليه، ما يجعلنا نشعر بالقلق والحيرة تجاه استهلاكه.

فماذا تشير الطبقة البيضاء على الجزر الصغير.. وهل تناوله يصبح ضار على الصحة أم لا؟.. هذا ما نوضحه وفقا لموقع "timesofindia".

السبب وراء الطبقات البيضاء

يحدث هذا بسبب فقدان الرطوبة في الطبقة الخارجية للجزر الصغير، ما يؤدي إلى مزيد من الخشونة ويسمح للضوء بالانتشار في جميع أنحاء الجزر، وينتج عن هذا التغيير طبقة رقيقة من البياض.

ووفقًا للخبراء، يحدث هذا بسبب تلف خلايا الجلد في الجزر، وتوجد هذه الطبقة فقط في ثمرات الجزر الصغير، لأنه لا يحتوي على طبقة واقية تمنع الجفاف، عكس الثمرات الكبيرة.

هل تناوله ضار؟

يشير الخبراء إلى أن هذه الطبقة البيضاء ليست علامة على فساده، وأن استهلاكه آمنا على صحتك، فهو علامة على أنه يعاني فقط من الجفاف، كل ما عليك فعله هو نقعه في الماء، والسماح له بالترطيب.

أفضل طريقة لتناوله

ومن الأفضل استهلاك الجزر الغني بالألياف نيئًا في شكل سلطة أو يمكنك غليه (لكبار السن) ، حيث إن وقت مضغ وهضم الجزر أعلى قليلاً مقارنة بالخضروات الأخرى، ويمكنك بشره وتتبيله بالفلفل الأسود والملح الصخري وعصير الليمون.