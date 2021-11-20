للرجل..8 أشياء وعادات خاطئة ترتكبها تزعج زوجتك كثيرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

المرأة كائن حساس بطبعها، وتماما كما تفعل العديد من الأشياء لجذب انتباهها إليك ولجعلها تشعر بإعجابك وحبك لها، فهناك بعض الأشياء أو العادات الخاطئة التي يفضل تجنب القيام بها، لأنها تجعلها تشعر بالانزعاج والضيق، نذكرها لكم وفقا لموقعي "timesofindia" و" bestlifeonline".

1. ترك الملابس المتسخة متناثرة:

يجب على الرجل أن يتذكر دائما أن شريكة حياته ليس من الضروري أن تقوم بالأعمال المنزلية بمفردها، وأن هناك بعض اللياقة التي يجب اتباعها في المنزل، فعلى سبيل المثال: لا يفضل ترك الملابس متناثرة في أرجاء الغرفة.

2. تجاهل التنظيف:

تعتبر الحلاقة من الأمور التي يجب الاهتمام بها، لكن عليك تنظيف الحوض والمرحاض بمجرد الانتهاء من ذلك، فزوجتك أيضا تستخدم هذا المرحاض وتنزعجك كثيرا عند تجاهلك للتنظيف.

3. السؤال عن مكان وجود شيء ما دون البحث عنه:

أكثر ما يزعج المرأة هو السؤال عن مكان وجود شيء ما، لذا يجب إلقاء نظرة جيدا على الخزانة إذا لم تتمكن من العثور على قميصك المفضل قبل إلقاء السؤال عليها.

4. البقاء على اتصال مع زوجتك السابقة:

يمكن أن تتحدث مع زوجتك السابقة في حالة وجود أطفال، ولا حرج في ذلك عندما لا تخفي هذا الأمر عن زوجتك، لكن عندما تخفي حقيقة أنك على اتصال بها، سوف تعتبر ذلك خيانة وعدم تقديرها.

5. الشخير:

الشخير أثناء النوم من الأمور التي تزعج الكثير النساء، كما يمكن أن يكون أيضا عرضًا لشيء أكثر خطورة مثل توقف التنفس أثناء النوم.

6. نسيان عيد زواجكما أو عيد ميلادها:

عقل الرجل قادر على الاحتفاظ بمجموعة مذهلة من التفاصيل الدقيقة، ولكن هناك بعض الأزواج بسبب أعباء العمل لا تتذكر بالذكري السنوية للزواج أو عيد ميلاد الزوجة.

7. معاملة صامتة:

عندما تعامل زوجتك بصمت، تشعر بالضيق وعدم الرضا، وتبدأ أن تسأل باستمرار "ما الخطأ".

8. مقارنتها بأصدقائها:

إذا كنت تقارن زوجتك بأصدقائها، فعليك التوقف عن فعل ذلك، لأن هذا يظهر لها أنك لا تحبها، ونتيجة لذلك، تشعر بالانزعاج الشديد، لذا بدلا من مقارنتها، يمكنك مساعدتها إلى التطور.