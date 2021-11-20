بعد زواج بيج رامي الثاني وصدمة زوجته.. حكم الشرع في الزواج دون علم الزوجة الأولى (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

أحدث البطل المصري، ممدوح السبيعي، المعروف باسم بيج رامي، الفائز بالمركز الأول في بطولة «مستر أولمبيا 2021»، حالة واسعة من الجدل، خلال الساعات الماضية، عقب انتشار صور له خلال احتفاله بزفافه للمرة الثانية، على زوجته الأولى، مروة المغربي، والدة بناته الثلاث، وعلى الفور اندلع الهجوم ضد بطلنا المصري من قِبل العديد من الفتيات، اللاتي انتقدن ما فعله، رغم إشاداته بزوجته الأولى ومثابرتها ومشاركته الطريق من البداية، بينما وجد البعض الآخر أن المشكلة هو عدم إخبار الزوجة الأولى، وترك حرية الاختيار لها، من الاستمرار في الزيجة من عدمها.

وتساءل العديد من الفتيات، بشكل عام، عن حكم إخفاء الزوج زواجه للمرة الثانية عن زوجته الأولى، وهل يحاسب على الأمر شرعًا وقانونًا أم لا؟

أول تعليق من زوجة بيج رامي على صور زفافه: «صدمة» (فيديو)

تعرف على حكم الشرع في الزواج بدون علم الزوجه الأولي

وفي هذا الصدد، أجاب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، على السؤال الشائك من خلال حديثه لـ «الوطن»، مؤكدًا إن الزوج غير مُجبر شرعًا على مشاورة الزوجة الأولى أو إبلاغها حال زواجه من زوجة أخرى غيرها: «إن شاالله يتجوز أربعة مش من الشرع يقولها، ولا حقها تعرف».

وتابع نقيب المأذونين: «الزوجة في الحالة دي ترتضي، أو ترفع قضية طلاق للضرر، ووقتها تطلق وتعيش حياتها وده حقها، ومحدش يقدر يوقفه أو ينكره».

غرامة 200 جنيه والجواز الثاني حقه

وأكد الشيخ إسلام علام، إن القانون فقط من يحاسب الزوج في هذه الحالة، والأمر لايتخطى الغرامة المالية والتي تبلغ 200 جنيه فقط.

ونصح نقيب المأذونين الرجال المقتدرين بالزواج إذا التزم العدل بين زوجاته: «عندنا نسبة عنوسة، وبنات فوق سن الزواج، وأرامل ومطلقات، يروحوا فين! وده شرع ربنا».

وكشف الشيخ إسلام علام، أن أغلب الزيجات الثانية تكون عرفية بنسبة 90%، مؤكدا أنها في هذه الحالة تكون الزيجة: «حلال لو اكتملت الشروط».