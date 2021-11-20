بـ7 طرق.. تخلصي من تقلبات المزاج أثناء الدورة الشهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعاني الكثير من السيدات من التقلبات المزاجية خلال الفترة التي تسبق الحيض عند دخول الدورة الشهرية، ما بين الشعور بالغضب أو الحزن إلى البكاء دون سبب، ما يسبب الإحساس بعدم الراحة.

وما يجعل بعض النساء يغضبن أو يبكين بسهولة أو يشعرن بمزيد من الحساسية قبل الحيض هو التغيرات الهرمونية، فيمكن أن يتسبب هذا الهرمون غير المستقر في ظهور أعراض تقلبات مزاجية خفيفة إلى شديدة.

وتزداد احتمالية تعرض النساء لتقلبات مزاجية حادة إذا كان لديهن سابقًا مشاكل نفسية مثل الاكتئاب أو القلق أو الاضطراب ثنائي القطب، بالإضافة إلى التقلبات المزاجية.

وعادة ما تعاني النساء من علامات أخرى لمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية مثل الصداع، والتغيرات في الشهية، والتهاب الثديين، والشعور بعدم الراحة، والغثيان، أو الشعور بالانتفاخ في المعدة.

ولتفادي الوقوع في هذه المشكلة ما عليكِ سوى اتباع بعض النصائح التالية وفقًا لموقع kompas.

- ممارسة النشاط البدني المكثف

مثل التمارين الرياضية، إذ تساعد في تحسين مزاجك ليكون أكثر إيجابية، فبعد التمرين ينتج الدماغ الإندورفين الذي يجعلك تشعر بالسعادة.

ولا حاجة لممارسة التمارين الرياضية الكبيرة، فقط التمارين البدنية الخفيفة مثل المشي أو الجري أو ركوب الدراجات أو السباحة.

- تناول كميات صغيرة من الطعام

الوجبات الكبيرة والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والسكر قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهذا التغير المفاجئ في مستويات السكر قد يسبب تفاقم أعراض المتلازمة السابقة للحيض.

للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، حاولي تغيير نظامك الغذائي بوجبات أصغر ولكن أكثر تكرارًا، أربع أو خمس مرات في اليوم.

- استهلاك الأطعمة الغنية بالكالسيوم

أظهرت تجربة سريرية أن تناول كميات كبيرة من الكالسيوم يساعد في تحسين الحالة المزاجية، بعض الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الكالسيوم تشمل الحليب والزبادي والجبن والسبانخ والخردل الأخضر واللفت والأنشوجة.

- الأطعمة التي تحتوي على فيتامين B6

بالإضافة إلى تناول كميات كبيرة من الكالسيوم، يمكن للنساء اللواتي يعانين غالبًا من تقلبات مزاجية أثناء الدورة الشهرية تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب 6 والتي تتضمن الأسماك والدجاج والفواكه المختلفة.

- تجنب تناول كميات كبيرة من الكافيين والسكر

من الجيد للمرأة عدم تناول كميات كبيرة من الكافيين مثل القهوة أو الشاي أو الشوكولاتة أو الصودا حتى تكون مشاعرهن أكثر يقظة، بالإضافة إلى ذلك، تجنب أيضًا تناول كميات كبيرة من السكر مثل جميع أنواع المشروبات الحلوة والكعك والحلويات والآيس كريم وما إلى ذلك.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم

قد تؤدي التقلبات المزاجية أثناء الدورة الشهرية في بعض الأحيان إلى صعوبة نوم النساء ليلاً، ومع ذلك، حاولي النوم أثناء الدورة الشهرية، لأن قلة النوم يمكن أن تجعل مزاجك أسوأ.

- إدارة الإجهاد

يمكن أن يؤدي الإجهاد أيضًا إلى تفاقم التقلبات المزاجية أثناء الدورة الشهرية، لذلك، حاولي إدارة التوتر جيدًا أثناء الدورة الشهرية، فيمكنك القيام بذلك من خلال تمارين التنفس العميق والتأمل واليوجا لتهدئة عقلك وجسمك عندما تأتي أعراض الدورة الشهرية.