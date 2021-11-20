توقعات الأبراج وحظك اليوم 20-11: طريقة لكسب المال.. وحدث هام لهذا البرج

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop".
برج الحمل:
مهنيًا برج الحمل : لن تؤدي تصرفاتك المتهورة إلا إلى كارثة.
عاطفيًا : قد تبدو المواقف التي تتعرض لها نفسك خالية من الشعور الحقيقي لتترك أي انطباع كبير عليك.
ماليًا : إذا واجهت جبلًا من الديون، فقد حان الوقت لوضع خطة سداد
- برج الثور :
مهنيًا برج الثور : قد تضطر طريقة التشغيل لديك إلى التغيير قليلاً حتى تتمكن من التعامل مع المشكلات الصعبة في اليوم.
عاطفيًا : سيكون لديك رغبة في إجراء تغييرات في موقفك تجاه علاقة معينة.
ماليًا : ستجني المزيد من المال حينما تخصص وقتك للأنشطة المفيدة مثل التواصل وبدء مشاريع جديدة.
- برج الجوزاء:
مهنيًا برج الجوزاء : أفكارك رائعة لكن طريقتك في تنفيذها ليست فعالة جدًا.
عاطفيًا : على الرغم من أنك لست مغرمًا عادة بالأطباق الساخنة أو الحارة أو الأجنبية، إلا أنك ستستفيد على الأقل من تجربة شيء طليعي.
ماليًا : هناك بالتأكيد فرص للتقدم في حياتك المهنية، القضية هي الدبلوماسية.
- برج السرطان:
مهنيًا برج السرطان : لا تتردد في الاعتماد على الآخرين إذا واجهتك مشكلة بأي شكل من الأشكال.
عاطفيًا : تحدث فقط من قلبك، حتى لو بدا الأمر غريبًا بعض الشيء، شخص ما سيقدر جهودك.
ماليًا : قد تفقد أعصابك مع زملاء العمل، والرؤساء، والأصدقاء، وأفراد الأسرة.
- برج الأسد:
مهنيًا برج الأسد : سيراقب أصحاب العمل عملك، وسوف يقومون بتقييم أفعالك وإنتاجيتك بعناية.
عاطفيًا : لديك أسلوبًا تجريبيًا للغاية في الحب عند مستوى معين.
ماليًا : ستأتي الأموال عندما يمكنك إعادة إنشاء رصيد علامتك التجارية.
- برج العذراء:
مهنيًا برج العذراء : اعترف بخطئك واعمل على إيجاد حل جديد.
عاطفيًا : قد تصل إلى حد قطع علاقة رومانسية معينة تقريبًا.
ماليًا : إذا كنت كاتبًا أو صحفيًا لا تحصل على أفضل بكثير مما أنت عليه الآن.
- برج الميزان:
مهنيًا برج الميزان : خطط للمستقبل، وفكر في الأمور في ذهنك قبل أن تتخذ الخطوات الأولى.
عاطفيًا : يعتمد الكثير مما يحدث لك عاطفيًا اليوم على كيفية توصيل أشياء معينة لشريكك
ماليًا : هناك فرصة جديدة لكسب المزيد من الأموال على المدى القصير، فكر جيدا في عمل مشروع صغير.
- برج العقرب:
مهنيًا برج العقرب : كن صبورًا وداعمًا ومتفهمًا.
عاطفيًا : ليس لديك ما تخسره وسيكون شريكك ممتنًا إلى الأبد.
ماليًا : يأتي المال عندما تسخر القوة الكاملة لعقلك بالإضافة إلى تأثيرك.
- برج القوس:
مهنيًا برج القوس: كلما ضغطت أكثر، زادت مقاومتك
عاطفيًا : تعتمد طريقة سير حياتك الرومانسية اليوم على ما إذا كان شريكك يمكنه فهم اندفاعك وتوترك
ماليًا : جهودك لكسب المزيد من المال يتم إنفاقها بشكل أفضل في الأماكن والشركات المرموقة.
- برج الجدى:
مهنيًا برج الجدي : واطفك تحت السيطرة ، وهذا يسهل عليك التركيز على عملك.
عاطفيًا : يمكن أن يحدث شيء ما فرقًا كبيرًا في حياتك العاطفية.
ماليًا : قد تحصل على فكرة رائعة عن عمل أو منتج جديد هذا الأسبوع
- برج الدلو:
مهنيًا برج الدلو : اليوم تعاني من خمول يجعل من الصعب عليك أن تتبنى الشجاعة التي استدعيتها في اليوم السابق.
عاطفيًا : ستحرج نفسك وشريكك بقول شيء لم يتم التفكير فيه، من الأفضل التزام الصمت.
ماليًا : يتطلع الناس إليك لاتخاذ قرارات مهمة، لذا فقد حان الوقت للمضي قدمًا.
- برج الحوت:
مهنيًا برج الحوت : سوف تتحقق أمنيتك، لذا امض قدمًا وقم بأمرك.
عاطفيًا : تشعر بأنك أكثر انفعالًا مما قد يكون له تأثير كبير على حياتك العاطفية.
ماليًا : عندما يتعلق الأمر بالمال، فأنت حذر جدًا.