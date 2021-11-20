4 أبراج تتسامح بسهولة مع الآخرين.. "قلبهم أبيض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

المسامحة شيء عظيم، وكثير من الناس لا يقدرون على فعل ذلك والمضي قدماً، ويتمتع الأشخاص الذين يتسامحون سريعاً بشخصية مرحة وقلب أبيض، وتكون الحياة بسيطة عندهم.

و"الخليج 365" يستعرض لكم أكثر الأبراج التي تتصالح سريعاً وذلك وفق لما ورد في موقع "timesofindia".

-الثور:

يعتبر أصحاب برج الثور من الأشخاص التي لا تحمل ضغينة لأحد، لذلك يسامح بالتأكيد على الأشياء الصغيرة والكبيرة، ولكن كل ما حدث سيكون دائمًا في عقله.

-السرطان:

السرطان من الأبراج العاطفية جداً، ولا يخشى التعبير عما يشعر به ولا يخجل منه أبدًا، وسيكون الأمر واضحًا عندما يكون غاضبًا منك.

سيسامحك سريعاً، وسيبدو كل شيء كما لو أنه عاد إلى طبيعته، لكنه سيبقى دائمًا متذكر ما فعلته.

-الجدي:

نظرًا لأن الجدي عنيد، فقد يكون من المفاجئ معرفة أنه من الأبراج السريعة جدًا في التسامح، فعندما تطلب المغفرة يكون على استعداد لمسامحتك، سيكون الأمر سهلاً.

-الحوت:

يكره برج الحوت الخناق، لذا فهو على استعداد لمسامحتك قبل أن تفكر حتى في الاعتذار.