معلومات عن زوجة بيج رامي الأولى.. بنت خاله وأم بناته التلاتة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صدمة كبيرة أصيبت بها مروة المغربي، زوجة البطل المصري ممدوح السبيعي، المعروف باسم بيج رامي، الفائز بالمركز الأول في بطولة «مستر أولمبيا» خلال النسختين الأخيرتين ، عقب معرفتها بخبر زواجه للمرة الثانية مساء أمس، في أحد الفنادق الشهيرة بالإسكندرية، بحضور عدد قليل جدًا.

مشوار طويل قضته «مروة» زوجة بيج رامي، معه من الصفر وحتى تحقيق حلمه بالفوز بـ«مستر أولمبيا 2020، و2021» كُلل بقصة حب وإنجاب 3 فتيات ودعم طويل، قبل أن يقرر الأخير الزواج أمس من غيرها.

وعلى الفور، تصدرت مروة المغربي زوجة بيج رامي، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بين المتعاطف معها، ومن هنأ الأخير بزفافه.

ونستعرض خلال السطور التالية عدة معلومات عن زوجة بيج رامي الأولى، وفقًا لحديثها من قبل لـ «هُن».

أول تعليق من زوجة بيج رامي على صور زفافه: «صدمة» (فيديو)

من هي مروة المغربي زوجة بيج رامي الأولى؟

تدعى مروة عبدالله المغربي.

ابنة خاله بيج رامي.

تزوجا منذ 11 عاما وأنجب 3 بنات، هن «لوجينا 10 سنوات، دارين 8 سنوات، وعائشة 4 سنوات»،

أكدت أنها كانت دائمة مساندة له طوال مشواره، حتى أنه وصف تتويجه بالميدالية المرة الأولى بـ«حلمهما المشترك».

زوجة بيج رامي: عمري ما شوفته مُخيف ولا ضخم

وصفته بالطيبة والمساندة للغير: «طيب جدًا ولو عنده بطولة وحد طلب منه المساعدة يساعده الأول وميتأخرش عن حد اللي في إيده لغيره مش ليه».

أشارت إلى إنها لم تراه مُخيف كمل يعتقد البعض، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «مش بهتم بأي انتقادات أنا عمري ما شوفته مُخيف ولا ضخم وغير طبيعي زي ما بيقولوا».

كشفت عن نظامه الغذائي من قبل، قائلة:: «بيعمل دايت قاسي جدًا مع مدربه، لكن بعيد عن الدايت بعمله بط ومحاشي وصيادية وكل الأكلات».