قصواء الخلالي للأمهات: «علموا ولادكم يطلعوا مشاعرهم ويكتبوا اللي جواهم»

القاهرة - سمر حسين - ماما

نصحت الإعلامية قصواء الخلالي، الوالدين بضرورة أن يعبر الطفل عن ذاته بعد وصوله لمرحلة الوعي، التي تبدأ من عمر الـ4 سنوات، لافتة إلى أن ذلك السلوك يساعد الوالدين والأطفال على حد السواء، للوصول إلى مرحلة كبرى من النضج في عمر صغير، «علمه يعبر عن نفسه ويصرح حتى لو مش عارف يتكلم بأنه يكتب».

الخلالي: يجب تعليم الأطفال إرسال الرسائل بشكل مكتوب للآخرين

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها لبرنامجها «في المساء مع قصواء»، على فضائية «CBC»، أنه وفي البداية يجب أن يتعلم الطفل فكرة إرسال الرسائل بشكل مكتوبه للآخرين، حيث إنه وفي ذلك العمر فعليه أن يقوم برسم رسومات تعبر عما بداخله من مشاعر حتى يعلم كيفية الكتابة، وحينها يستبدلها بالكتابة.

وفندت: «ممكن تطلب منها إنه يرسم رسمة بتعبر عن مشاعره، وفي المرحلة دي هيعبر عن مشاعرة بالرسومات، وفي المستقبل سيعبر عن مشاعرة بالكتابة، وبكده هتكون بتنمي فيه فكرة إنه لازم يعبر عن ذاته وشعوره، ولا يكتمها».

الخلالي: احذروا كبت مشاعر الطفل

وأوضحت أنه وفي حال لم يعتد الطفل ذلك السلوك فسينمو على كونه شخص لا يستطيع التعبير عما بداخله من فرحة أو حزن أو غضب، وبالتالي فسيقوم بكبت مشاعره بداخله دون أن يظهرها على الآخرين، ما قد يتسبب في ضياع فرص عمل منه أو حياة بأكملها.

وأكدت أنه ومن خلال كتابه الطفل لما يدور بداخله من مشاعر أو أفكار وسلوكيات فسيكون الوالدان على قدرة في معرفه ما يحزن الطفل أو يفرحه، وسيساعدهم ذلك مستقبلا على تقويمه وتربيته بشكل سليم وصحيح، مستطردة: «إنت بكده كمان هتكون خليته يحب الكتابة ومن ثم يحب القراءة، لأن محدش بيكتب مبيحبش أنه يقرى».