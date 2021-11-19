أسباب مرض السكر عند الأطفال.. كيف تسلك طريق الوقاية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

لم تقتصر الإصابة بمرض السكري على الكبار فقط، لكنها شائعة أيضًا بين الأطفال، وداء السكري مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه.

وغالبا ما يهاجم الأطفال داء السكري من النوعين 1 و2، ويحدث النوع الأول عندما تنخفض كمية الأنسولين في الدم، بينما يحدث الثاني عندما يكون الجسم مقاومًا للأنسولين، على الرغم من أن مستويات الأنسولين في الدم طبيعية، وفق ما نقل موقع kompas.

- سبب الإصابة الأطفال

مرض السكري هو حالة تكون فيها مستويات الجلوكوز في الدم مرتفعة جدًا، ويمكن أن تعتمد أسباب إصابة على نوع المرض، ويعود الإصابة بالنوع الأول لدى الأطفال عمومًا إلى العوامل الوراثية وأمراض المناعة الذاتية.

إذا كان لدى الأطفال بالفعل استعداد وراثي للإصابة ولديهم نمط حياة غير صحي أو يتعرضون للعدوى الفيروسية، فإنه أكثر عرضة للمرض.

في حين أن سبب داء السكري من النوع 2 لدى الأطفال عادة ما يأتي من السمنة أو زيادة الوزن، وترتبط السمنة ارتباطًا وثيقًا بأنماط الحياة غير الصحية، مثل عادات الخمول، واستهلاك الكثير من السكر والدهون والوجبات السريعة والمواد الحافظة.

كيف نتبع طرق الوقاية؟

لا يمكن الوقاية من مرض السكري من النوع الأول لدى الأطفال بشكل عام، لأنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعوامل الوراثية، أما النوع 2، يمكن الوقاية منه عن طريق عدة طرق والتي تشمل ما يلي:

- الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن كل يوم:

اجعل طفلك معتادًا على تناول الأطعمة التي تحتوي على دهون صحية، واستهلاك الكربوهيدرات الغنية بالألياف، وتناول الفواكه والخضروات في كل وجبة، وقلل من الأطعمة والمشروبات السكرية، مثل الحليب المحلى والصودا والعصير والشاي المثلج والآيس كريم والكعك المتنوع والبسكويت.

- شجع الأطفال على الحركة كثيرًا:

ذلك بالحد من الأنشطة أمام الشاشة، مثل لعب الهواتف الذكية أو مشاهدة التلفزيون أو ممارسة الألعاب.

- إذا كان طفلك يعاني من زيادة الوزن ومعرضًا لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، فاستشر طبيب أطفال وخبير تغذية.